"Матильды" здесь не ходят, или Как запрещали кино в ГДР

Деятелей культуры обвиняли в "нигилизме", "скептицизме", создании "порнографии" и растлении молодежи. "Вырубали" все, что "не соответствовало принципам марксизма-ленинизма".

В среду, 9 августа, вслед за руководством Чечни с просьбой запретить на территории республики показ фильма "Матильда" Алексея Учителя в министерство культуры России обратились и власти Дагестана. Мы решили покопаться в относительно недалеком прошлом и выяснить, когда и какие фильмы впадали в немилость на территории Германии, в частности — в ГДР.

15 декабря 1965 года начался судьбоносный для культуры бывшей ГДР пленум Центрального комитета СЕПГ. На нем были подвергнуты разгромной критике деятели культуры ГДР, которых партийное руководство во главе с будущим генсеком Эрихом Хонеккером (Erich Honecker) обвинило в "нигилизме", "скептицизме", создании "порнографии" и растлении молодежи. Проходил пленум в то самое время, когда в СССР судили писателей Синявского и Даниэля, публиковавшихся за границей.

Он вошел в историю под названием "Kalschlagsplenum", то есть, говоря языком лесников, "сплошная рубка". После него гэдээровские власти запретили множество фильмов, театральных постановок, книг и музыкальных группы. "Вырубали" все, что, по мнению идеологических комиссаров, не соответствовало "принципам марксизма-ленинизма" и канонам социалистического реализма с его упором на прославление партии и правительства и преданных им народных масс.

Резкое закручивание гаек после периода относительного либерализма в ГДР совпало (разумеется, не случайно) с началом "застоя" в СССР и наступлением на интеллигенцию. С приходом к власти Брежнева, который сменил более либерального Хрущева, период "оттепели" закончился. Начало идеологической стужи в ГДР ознаменовалось сокрушительным ударом по культуре.

По команде

Наиболее сильно ощутила на себе последствия рокового пленума ЦК восточногерманская киностудия DEFA. Непосредственно после него были запрещены 12 художественных фильмов. Клаус Вишневски (Klaus Wischnewski), тогда — главный сценарист киностудии, вспоминает: "Такого никто не ожидал… Совершено сознательно устроили грязное идеологическое побоище". Ему вторит бывший генеральный директор DEFA Йохен Мюкенбергер (Jochen Mückenberger): "Никто не знал, что разгром будет столь радикальным, что запретят половину годовой продукции киностудии".

Среди запрещенных фильмов была и картина Курта Метцига (Kurt Maetzig) "Das Kaninchenbinich" ("Кролик — это я"). Его создатели, в частности, критически показали систему политизированного уголовного правосудия в ГДР. Показали в весьма мягкой форме, избегая далеко идущих выводов, тем не менее…

Режиссер фильма Курт Метциг так описывает тогдашнюю ситуацию: "Запрет фильма был вызван не самим фильмом, а переменой общественного климата. <…> Пришедший к власти невыразительный Брежнев нанес неофициальный визит руководству ГДР. Кто их знает, о чем они там говорили. Но я могу легко себе представить, что Брежнев сказал: "Задний ход, так дальше дело не пойдет. Все эти либеральные тенденции тут у вас, от экономики до культуры, все это закручиваем обратно".

Сломанный хребет

Фильм "Кролик — это я" был запрещен накануне премьеры. Разочарование и отчаяние режиссера не знали границ. Метциг считал картину не просто удавшейся, но и нужной, в которой он показал свою искреннюю обеспокоенность судьбой всего общества. Этот фильм, как вспоминал позднее режиссер, значил для него так много, потому что он призывал к "демократизации всей нашей жизни", требовал сделать "шаг в сторону демократического социализма". Творческая интеллигенция ГДР в ту пору была готова выступить в роли авангарда общественных перемен, но в ответ последовал удар идеологической дубиной. Курт Метциг рассказывает: "Потом я еще похлопал крыльями, снимал то и се, но все это было не то. Они мне хребет сломали". Надо сказать, что после запрета фильма "Кролик — это я" Метциг стал функционером Союза кинематографистов ГДР. Жил, вроде, неплохо, но ничего стоящего больше не снял.

Положенные "на полку" художественные фильмы в ГДР стали называть "фильмами подполья", поскольку бобины с пленкой отправляли после запрета в архивные подвалы, или "кроличьими фильмами" (Kaninchenfilme) в память о картине Метцига.

Премьера полвека спустя

Как порочащие социализм, партию и трудящихся в ГДР были запрещены или сняты с производства также фильмы "Не думай, что я реву" Франка Фогеля (Frank Vogel), "Берлин за углом" Герхарда Кляйна (Gerhard Klein), "Рожденный в 45-м" Юргена Бёттхера (Jürgen Böttcher), "Карла" Германа Цшохе (Hermann Zschoche), "Когда ты вырастешь, дорогой Адам" Эгона Гюнтера (Egon Günther) и другие.

Самым известным из запрещенных в ГДР фильмов считается фильм "След камней" режиссера Франка Байера (Frank Beyer) с популярным актером Манфредом Кругом (Manfred Krug) в главной роли. Этот фильм, несмотря на противодействие со стороны партийных функционеров, усмотревших в нем критику в свой адрес, получил от министерства культуры ГДР прокатное удостоверение, но спустя два месяца состоялся роковой декабрьский пленум, и картину отправили в архив, где она пролежала 23 года.

Запрещенные в ГДР художественные фильмы были показаны уже после краха коммунистического режима, многие — впервые. Так, больше четырех десятилетий пропылилась на полке снятая в 1966 году комедия "Руки вверх, стрелять буду!" о полицейском, изнывающем от скуки в стране, в которой перевелись преступники. Ее премьера состоялась в 2009 году.

В СССР кинематограф подвергался цензуре еще с 1920-х годов. Репрессированные советские фильмы в лучшем случае десятилетиями лежали в спецхране, в худшем — были перемонтированы или уничтожены. На полку были положены, в частности, "Похождения зубного врача", "Скверный анекдот", "Комиссар", "История Аси Клячиной", "Андрей Рублев", "Проверка на дорогах", "Агония", "Интервенция", "Возвращение к жизни", "Короткие встречи" и "Долгие проводы", многие из которых признаны сегодня классикой кино.