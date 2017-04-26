Марюс Ивашкявичюс: Россия и Украина уже не принадлежат только себе

«Ад и мир» — торжество неполиткорректности и пацифизма. В пьесе (как и в реальности) война — повсюду. Она как способ жить, потому что мир — смерть.

Малайзийский «Боинг», сбитый над Украиной, демонстрационный траур и искреннее отчаяние, законы военного времени, врывающиеся в мирные дома, политика как агония; Россия, Европа и США в приступе неконтролируемой агрессии. Причём так до конца и неясно, ад и мир — это синонимы, или у нас ещё есть надежда.

Марюс Ивашкявичюс о пьесе: «В 2014 году я понял, что нельзя быть в стороне от того, что происходит в мире и рядом с нами, что писать какие-то философские эстетические вещи и закрывать глаза на происходящее невозможно. Я испугался, что в один день война может прийти и в мой дом, и решил, что надо с этим что-то делать. Своим инструментарием драматурга, писателя: попробовать остановить это безумие. Я понимаю, что это ничего не изменит, какого-то большого эффекта не даст, но я буду честным перед собой, что я что-то делал.

Россия и Украина уже не принадлежат только себе в этой ситуации, это общая ситуация и мы во всём этом участвуем, весь мир, в котором жить мне, моим детям. Пьеса про эту общую ситуацию. Я когда-то был очень горд, что СССР развалился не как Югославия, а мирным путем. И та кровь, которая полилась спустя двадцать с лишним лет — это очень грустно. То счастье и та гордость не были окончательными, война всё-таки понадобилась.

Спустя годы в постсоветском пространстве началась борьба двух систем, которые сопровождают человечество всегда: система свободного человека и пространства и система авторитарного пространства. В 1991 году этой проблемы не было, потом какие-то части Советского Союза ушли в сторону авторитаризма, какие-то — в сторону демократии, это и привело к столкновению. Это не война национальностей и народов, это война на самом деле двух разных стремлений.

Не хочется утешать ни себя, ни зрителей, поэтому в пьесе самый тёмный финал. У нас театр шокотерапии: лучше прожить войну в театре, и не сделать её в реальности.

С Михаилом Угаровым мы решили, что жанр пьесы — «герпес». Герпес в этом материале стал метафорой: этот вирус живёт в человеке и выходит наружу тогда, когда ослабевает организм — это зло, которое живёт в каждом из нас индивидуально и глобально в во всём человечестве, оно ждёт какого-то ослабления, чтобы выйти на поверхность. История показывает, как быстро человек может измениться из нормального и цивилизованного в какого-то зверя: надо очень мало времени, чтобы эта перемена произошла. А искусство — это как раз противовирусное средство. Ситуация, в которой мы живем сегодня, должна меняться: из развлечения нужно возвращаться в ситуацию, когда искусство на самом деле может повлиять на человека и встать, скажем так, на сторону добра».