Марлен Хуциев рассказал о своих киноработах на вечере в Третьяковке

Марлен Хуциев стал гостем Третьяковской галереи. Там прошла очередная встреча музейной программы «Московские школы кино - Игорь Савченко и его ученики». Проект посвящен кинорежиссеру, автору фильмов «Гармонь», «Богдан Хмельницкий», «Тарас Шевченко».

Игорь Савченко был ещё и превосходным педагогом. В его мастерской во ВГИКе учились Александр Алов, Владимир Наумов, Сергей Параджанов, Юрий Озеров, Марлен Хуциев. Он и представил на вечере в Третьяковке один из первых своих фильмов, снятый еще в 1958 году – «Два Фёдора». Репортаж Ольги Ениной.

Работать над картиной «Два Фёдора» рассказывает Марлен Хуциев взялся, потому что сценарий написал Валерий Савченко – сын его учителя – Игоря Андреевича. История о том, как возвращаясь после Великой Отечественной войны Фёдор приютил беспризорника – тоже Фёдора, и всё бы ничего, но старший из Фёдоров решает жениться. Эта роль стала первой главной киноработой для Василия Шукшина.

«У меня на практике оказались ребята из ВГИКа. Это был Андрей Тарковский с женой. Они то мне и сказали, что практику проходит ещё Василий Шукшин: "Посмотрите его, наверное, вам интересно было бы"», - вспоминает народный артист СССР Марлен Хуциев.

Так и получилось. Встреча с Марленом Хуциевым в Третьяковке вышла далеко за рамки обсуждения одной ленты мастера. Он рассказал, что поступать во ВГИК хотел непременно на курс Игоря Савченко. Тот после вступительных экзаменов собрал поступивших и объявил, что поставил одну четвёрку, шесть троек, остальным вообще - двойки, но и их принял.

«Потом сказал: "Я принимал вас по глазам". Потом я этот приём применил, когда я стал преподавать во ВГИКе. Я смотрел - живые глаза или нет», - рассказывает Марлен Хуциев.

О том, как Хуциев относится к своему учителю, можно судить и потому что сына называл Игорем, а главному герою своего первого полнометражного фильма «Весна на Заречной улице» дал фамилию Савченко. Во время работы над этой киноисторией задумал «Июльский дождь».

«Иду, хлынул жуткий ливень, рядом оказалась телефонная будка. Я начал фантазировать, а что если забежит девушка сейчас в будку, а дам ей куртку. Вот такая история. Потом над ней стал думать», - поделился Марлен Хуциев.

«Фильм отражает тот переворот, который произошёл и в человеческом сознании, и в сознании любой творческой личности. Когда внутренняя жизнь непростая становится предметом художественного произведения, а "Июльский дождь" - про это. Я думаю, что для многих, а для меня уже точно, это воплощение оттепели, и это самый уникальный, самый тонкий, самый сложный режиссёр шестидесятых – семидесятых - восьмидесятых – годов», - убеждена генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Сейчас создаёт новую киноработу, посвящённую Толстому и Чехову – со своим зрителем Марлен Хуциев как всегда был предельно откровенен. Следующая встреча в рамках этой программы - с Владимиром Наумовым, а речь пойдёт о совместной картине Наумова и Александра Алова – «Павел Корчагин» 1956 года.