Маргарита Симонова: когда читала сценарий, казалось, что кто-то за мной подсматривал всю жизнь

Портал ru.DELFI.lt и радиостанция RUSRADIO.lt представили новый цикл программ "Нужные люди". Это представители разных профессий, национальностей, социальных групп, у них разные взгляды на жизнь, политические предпочтения и вкусы, но их объединяет одно – они нашли себя в Литве или успешно реализуют свои замыслы и в других странах.

Гостем программы 7 июня стала уроженка Висагинаса, прима-балерина Варшавского театра оперы и балета Маргарита Симонова, которая исполнила главную роль в фильме Валерия Тодоровского «Большой».

Отвечая на вопрос о детстве и о том, как Маргарита впервые попала в балет, прима- балерина рассказала, как по воле случая начиналась ее балетная карьера.

«В балете, как и во всех других сферах, я оказалась совершенно случайно. Мой путь начался со школы спортивной акробатики. У нас в Висагинасе эта школа - школа Олимпийского резерва. С четырех лет я посещала уроки спортивной акробатики, после чего, а именно, после восьми лет родители вынуждены были меня из нее забрать. Забрать из-за успехов - они не хотели профессионального продолжения. Тогда начался мой поиск – куда бы меня определить, направить. Так я оказалась в студии Татьяны Ежовой в Висагинасе, и после года занятий у нее, она отправила меня на поступление в школу имени Чюрлениса».

Период учебы в столице был нелегким, но появился "спортивный интерес" к их преодолению, вспомнила в интервью Маргарита.

«Я не знала литовского языка, кроме того сложным было то, что я поступила сразу на второй курс. Я пропустила целый год обучения – была слишком стара для первого года (смеется) и поэтому меня взяли сразу на второй год, с условием, что я догоню программу. Это было очень тяжело, поэтому мне пришлось учить литовский язык, догонять своих одноклассников в балете ну и, конечно, расставание с родителями – тяжелая штука».

«Когда мне сказали, что есть возможность учиться в Вильнюсе, первым делом, мне, конечно, понравился сам факт, что я буду жить в столице. Мне одиннадцать лет, без родителей – класс. Потом, конечно, я столкнулась со всем жестоким миром этих проблем, и мне было не до балета. Это был мой спортивный интерес – как я с этими трудностями справлюсь. Уже потом выход на сцену, а мы с самых ранних лет выступаем на сцене театра, определил, нравится ли мне это, хочу ли я этого. Этот драйв меня поглотил».

Прима отметила сходство истории ее жизни и сюжетной линии фильма «Большой». По словам Маргариты, многие зрители думали, что в основе картины лежат реальные события.

«Сходство, конечно, впечатляет. Когда я первый раз читала сценарий, мне казалось, что кто-то за мной подсматривал всю жизнь, и потом написал по ней сценарий. Конечно, сходство нереальное. Даже тот факт, что я приехала из глубинки Литвы в столицу и чего-то достигала. Единственное несходство – это отношениями с родителями, семейная ситуация. У меня все абсолютно по-другому. У меня была гигантская поддержка со стороны семьи».

«Вообще фильм очень тесно связан с балетом и пересказывает какую-то реальную историю. У многих даже было впечатление, что этот фильм снят по реальным событиям, хотя это неправда. Все герои выдуманные, ни под кого не подстроенные. Фильм нужно посмотреть, потому, что тот, кто любит балет, тот намного больше о нем поймет, а тот, кто балет не любил – тот полюбит его обязательно. Плюс он интересен тем, что в нем много разных судеб и каждый человек найдет в каком-то из героев себя самого» - сказала Маргарита.

Во время съемок дебютного для М.Симоновой фильма начинающая актриса встретилась и работала на площадке со звездами советского и российского кинематографа.О своем знакомстве с Алисой Фрейндлих прима-балерина вспоминает с улыбкой:

«К сожалению, у меня было очень мало с ней съемочных дней, но мне все равно удалось ее заболтать. Самое удивительное, что я узнала от нее, это то, что она ни одного своего фильма не смотрела целиком. На это я ответила ей: «Вы очень много потеряли». На премьеру «Большого» в Москву она приехала. Посмотрела все от начала до конца. Она, конечно, гениальная актриса. При встрече с ней я думала, что рухну в обморок. Она, наверно, это понимает, поэтому быстро этот барьер, эту дистанцию между нами разрушила и у нас завязалось веселое общение».

Во время эфира Маргарита упомянула, что новых предложений о съемках в фильмах пока нет, но если появятся, она не исключает возможность пожертвовать балетом ради карьеры в кинематографе.

«Я уже многим пожертвовала ради балета, поэтому в моем возрасте уже можно было бы, это не так страшно. Я бы постаралась это совместить, но из-за того, что совместить это не возможно, все приходящие предложения будут очень жестко рассматриваться».

Вспоминая родной Висагинас, в котором актриса и балерина стала бывать реже, Маргарита отметила, что у нее сложилось позитивное впечатление от недавнего посещения города.

«Может быть, у меня нет возможности приезжать туда так часто, но там и мои тренера, и мои педагоги, и родители, и друзья, и брат с семьей. Поэтому, я по возможности туда возвращаюсь. Сейчас у меня есть планы там что-то связанное с моим творчеством и фильмом реализовать».

«Я была дома на днях и была в приятном шоке. Стало лучше. Может быть, это связано с летом, но после некоторых событий было печально: возвращаешься и немного грустно. Сейчас как будто все возрождается, и люди безумно любят свой город. Я знаю многих, кто из Вильнюса и Каунаса переехал жить в Висагинас. Они там живут, развиваются, обожают его, зовут туда своих друзей. У меня есть друзья – публичные люди, они тоже про него сейчас говорят. Это очень приятно, что город последнее время часто фигурирует среди молодежи, все о нем говорят. Ощущение там пребывать очень радостное. Меня саму это заводит приехать, начать там действовать» - поделилась со зрителями и слушателями эфира Маргарита.