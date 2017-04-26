Макаревич рассказал о "беспределе" полицейских

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в своем Facebook рассказал, как сотрудники полиции пытались отменить концерт коллектива в Нижнем Новгороде под предлогом того, что поступило сообщение о заложенной бомбе.

По словам Макаревича, около недели назад директору Дворца культуры ГАЗ поступил звонок от силовиков, в котором ему "не рекомендовали" проводить концерт "Машины времени". Однако музыканты решили не отменять выступление, так как к тому моменту почти все билеты были раскуплены и никаких письменных распоряжений не последовало.

В итоге перед началом концерта группы зал осмотрели сотрудники полиции, никаких подозрительных предметов они не нашли. Но через сорок минут после начала выступления Макаревичу передали записку о поступившем по телефону сообщении о взрывном устройстве, якобы заложенном в зале. В записке рекомендовалось объявить антракт, чтобы еще раз проверить зал.

Когда зрителей вывели на улицу, зал оцепил ОМОН. "Ребята с собаками еще раз дважды проходят по залу и радостно сообщают, что ничего не найдено", - написал музыкант. Однако зрителей в зал сразу не вернули. По словам Макаревича, оказалось, что полицейские ждали распоряжения начальника УВД города. Еще через полчаса появился "крепкий дяденька", который представился главой УВД. Он сообщил, что служебная собака все-таки нашла некий подозрительный предмет. Мужчина потребовал отменить концерт.

"Мы, естественно, отвечаем, что раз он нашел бомбу, пусть сам пойдет и обрадует зрителей, а нам для отмены концерта нужно всего-навсего его письменное распоряжение с подписью", - рассказал Макаревич. Но какие-либо бумаги глава УВД подписывать категорически отказался, уточнив, что он не запрещает, а "рекомендует".

"И словечко-то какое знакомое! В общем, мы пободались еще минут 15. После того как товарищ заметил, что его снимают, он вдруг развернулся и ушел. Через пять минут счастливых зрителей пустили в зал, и концерт был доигран на высоком идейном и художественном уровне", - написал музыкант. Подводя итоги, Макаревич задал два вопроса: "Им что, больше заняться нечем?" и "Можно ли надеяться, что кто-то ответит за этот беспредел?"

Напомним, 3 апреля, когда произошел теракт в метро Санкт-Петербурга, Андрей Макаревич решил, несмотря на трагедию, все-таки выступить с запланированным концертом в городе. Поясняя причины такого решения, музыкант заявил, что отмена выступления была бы на руку террористам.

За последние три года под разными предлогами отменялись концерты Макаревича в разных городах. Отмены начались после того, как музыкант в августе 2014 года выступил перед украинскими беженцами в Святогорске. В связи с этим депутат Государственной думы от "Единой России" Евгений Федоров предложил лишить певца всех званий и орденов за поддержку киевских властей.

Концерты были отменены в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Красноярске, Перми. Представители властей объясняли, что зрители не покупают билеты, бойкотируя Макаревича за его позицию по Украине, не совпадающую с государственной точкой зрения.