Людмила Чурсина в Литве: Вронский — только повод для пожара

10 августа в Друскининкай в рамках фестиваля "Международный летний театральный Перекресток" был показан спектакль режиссера Павла Тихомирова "Супруги Каренины" по инсценировке Розой Сирота романа "Анна Каренина" Л.Толстого.

Роль Анны исполнила Людмила Чурсина, звезда фильмов "Донская повесть", "Угрюм-река", "Журавушка". Роль Алексея Каренина сыграл Евгений Князев, российский актер Театра имени Е.Б.Вахтангова, хорошо известный зрителю по главной роли в фильме "Мессинг".

Вечная семейная история

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"Супруги Каренины — это вечная семейная история. Вронский тут задан только как повод для этого пожара и этой трагедии. Эту инсценировку делал когда-то заслуженный деятель искусств, правая рука Товстоногова, замечательный режиссер Роза Сирота, которая репетировала еще со И.Смоктуновским, Т.Дорониной. Она Ф.Достоевского и А.Толстого знает наизусть", - рассказывает в интервью DELFI А.Чурсина.

Р.Сирота в 1983 году на студии "Мелодия" создала литературные композиции "Супруги Каренины" по роману Л.Н.Толстого "Анна Каренина" с участием Людмилы Чурсиной и Изиля Заблудовского.

"Акцент на супругах Карениных сделан потому, что, вы же понимаете, все-таки уже возраст, - объясняет Л.Чурсина задумку режиссера. - Тогда была записана пластинка, и мы в зале П.Чайковского каждый месяц играли этот спектакль. Но, к сожалению, мой тогдашний партнер по спектаклю ушел из жизни... Но так как это вечная тема, и это все-таки Лев Николаевич Толстой, я предложила Евгению Владимировичу (Князеву) сделать спектакль, и он не смог отказаться от такого материала", - говорит Л.Чурсина.

Она отмечает, что проводить репетиции было непросто, так как Евгений Князев очень занят в театре, кроме того, он является ректором Щукинского института: "Но все-таки мы как-то объединились и порепетировали. Но текст мы читаем с пюпитра, все-таки текст пять страниц. Да и сейчас это очень принято, например, в зале П.Чайковского Евгений Миронов, Ксения Рапопорт также читают текст с пюпитра".

"Для меня эта работа интересна тем, что здесь проявляется она одновременно в трех ипостасях — я читаю и от автора, также высказываю свое отношение к происходящему, и как бы говорю от имени Анны Аркадьевны. Евгений Владимироваич оказался потрясающим в этом плане партнером, у него огромный опыт чтецкий с оркестром, он выступал на больших площадках. Так что эта работа очень интересна", - поведала актриса.

"Сама пара Каренина и Каренин интересна тем, что тут исследуется то, как происходила эта трагедия, как вела себя Анна Аркадьевна, как вел себя Алексей Александрович, который практически дошел до христианского прощения, но все-таки чуть-чуть не хватило, и как Анна осознала все случившееся, и весь этот позор, как она его называет", - говорит Л.Чурсина.

Фильм с Самойловой — номер один

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Л.Чурсина вспоминает российскую экранизацию романа 1967 года в постановке Александра Зархи, где главные роли исполнили Татьяна Самойлова, Николай Гриценко, Василий Лановой. Интересно, что этот фильм должен был участвовать в Каннском фестивале 1968 года, но студенческие стачки помешали открытию фестиваля и европейская премьера не состоялась.

"Судьба Анны Аркадьевны волнует многих режиссеров, вот уже 33 фильма снято на эту тему, и Кира Найтли играла, и другие... Я как-то В.Ланового встретила в театре, он пригласил меня на спектакль "Царь Эдип" (в постановке Римаса Туминаса - DELFI), где он играет потрясающе. Какие звезды в том фильме играли! И сейчас мы понимаем, что это был фильм номер один по всем параметрам", - говорит Л.Чурсина.

Кстати, в московском театре им. Вахтангова литовский хореограф Анжелика Холина поставила хореографический спектакль по мотивам романа Л.Толстого "Анна Каренина", где роль Каренина играет Е.Князев.

"Я видела спектакль А.Холиной, эта постановка интересна, но другое дело, так как я немного в этом материале, то я скажу, что никто так гениально не сыграет роль, как сам А.Толстой объяснит состояние своих героев. Очень длинные, сложные предложения, но они помогают узнавать Анну и понимать, что в происходило в ее душе и в душе ее мужа", - констатирует Л.Чурсина.

Л.Чурсина не любит рассказывать о будущих проектах, однако из недавно осуществленных отмечает 8-серийный фильм "Екатерина Великая. Чисто московское убийство", в котором она исполнила главную роль.

"Очень интересная роль, на съемках я вставала в 6 часа утра, а ложилась в 2 часа ночи. Я даже в театре взяла отпуск и репетировала эту роль. И, будем надеяться, что будет еще что-то интересное и по силам", - заключила свой рассказ Л.Чурсина.