Лия Ахеджакова: как разобраться в мире, где один становится Сахаровым, а другой — Гитлером?

Если не критикуешь родину, значит, ты лизоблюд, но критиковать надо исключительно из любви к человеку, чтобы ему на своей родине было легче жить, считает Лия Ахеджакова. После спектакля "Мой внук Вениамин" в Риге актриса нашла 10 минут на разговор с порталом Delfi.

Долгие годы имя Лии Ахеджаковой ассоциировалось в первую очередь с комедиями Эльдара Рязанова, в каждую из которых актриса сумела внести какие-то особенно трогательные слезы сквозь смех. А потом случилось совсем уж несмешное: после встречи деятелей культуры с Владимиром Путиным, на которой музыкант Юрий Шевчук безуспешно попытался донести до тогдашнего премьера ситуацию с инакомыслием в стране, Ахеджакову как будто прорвало. Незаметно для себя, она оказалась на вершине баррикад, разделивших поклонников ее творчества на два непримиримых лагеря, которые порой уже и сами не понимают, в чем суть их претензий друг к другу.

Вся эта ситуация, вплоть до мелочей и деталей, напоминает снятую в 1995 году картину "Бред вдвоем" по пьесе абсурдиста Эжена Ионеско. Ахеджакова и Хазанов сыграли любовников на грани развода, которые заняты предъявлением взаимных претензий: вокруг война, рушатся стены, летит потолок, на улицах убивают и насилуют, вот-вот придут за ними, а они… "дурак — сам дурак".



Для убедительности — несколько цитат:

Она. Что ты говоришь?

Он. Что мы с тобой принадлежим к разным видам.

Она. Заметил наконец.

Он. Заметил-то я сразу, но слишком поздно. Надо было заметить раньше, пока мы не познакомились. Накануне заметить. С первого дня было ясно, что нам друг друга не понять.

Он. Вот твой главный недостаток: когда мне холодно, тебе жарко, когда мне жарко — тебе холодно…

Она. Если одному холодно, другому обязательно жарко.

Он. Нет, если одному жарко, другому обязательно холодно.

Она. Что там?

Он. Ничего. Трое убитых… По одному с каждой стороны. И еще один прохожий, сохранявший нейтралитет.

Он. Некоторые не хотят умирать сами. Они предпочитают, чтобы их убивали. Им не терпится. А может быть, им это нравится.

Она. Может, тогда им кажется, что это еще ненастоящая смерть.

Он. Так, наверное, проще. Так веселее.

Она. Это и называется обществом.

Он. Они приканчивают друг друга.

Она. А что делают те, кто не выиграл?

Он. Либо погибли, либо рыдают.

Она. Почему рыдают?

Он. Их мучают угрызения совести. Они были неправы. Они это признают.

Она. Почему неправы?

Он. Неправы, потому что проиграли.

Она. А те, что выиграли?

Он. Они правы.

Она. А если никто не выиграл и не проиграл?

Он. Наступает непрочный мир.

Она. И что тогда?

Он. Приходят серые дни. И все ходят красные от гнева… Долго так продолжаться не может. Я хорошо их знаю, слишком хорошо. Когда они что-то задумали — это страшно, но когда идей нет, они изо всех сил начинают выдумывать, что бы такое совершить. И Бог знает что выдумают; от них всего можно ожидать. Бывает, что, ввязавшись в бой, они еще не знают, за что бьются. Доводы приходят потом...

***

Чем закончится весь этот абсурдизм нашего времени? Об этом портал Delfi попытался расспросить саму Лию Ахеджакову в 10-минутном интервью:

- В недавнем интервью режиссер Кирилл Серебренников, у которого вы снялись в фильме "Изображая жертву" (за роль в этой картине Ахеджакова получила национальную кинопремию "Ника", — прим. Ред.)…

- Кирилл - абсолютный умница!

- Ну так вот, Серебренников заявил, что новогодние комедии, в том числе демонстрируемая из года в год по центральным каналам "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова…

- Замечательный фильм!

- По мнению Серебренникова, именно эти замечательные комедии заразили Россию прогрессирующей ретрофилией. В итоге вся страна живет прошлым, а не настоящим и будущим. Вы — яркая звезда рязановских комедий. Что можете сказать в их защиту?

- Могу сказать лишь то, что сама я совершенно не живу прошлым. Вот чего-чего, а этого во мне точно нет. Я всегда ищу то, что отвечает сегодняшним смыслам.

- Сегодняшним смыслам абсолютно отвечает фильм "Бред вдвоем" по пьесе абсурдиста Ионеско, написанной в 1962 году. Впечатление такое, что все это — про нас и про сейчас. Некогда любившие друг друга люди спорят с пеной у рта, совершенно не слыша друг друга, а вокруг - война, статуя Свободы валится на их головы…

- Потому что это Ионеско - он гений! Великая литература всегда будет отвечать сегодняшнему дню. А ведь когда мы этот фильм презентовали на кинофестивале в Калининграде, его не поняли и не приняли. И так бывает.

- Увы, сегодня - не лучше. В интервью Delfi легендарный мультипликатор Юрий Норштейн объяснил, почему он за российский Крым, и читатели тут же перечеркнули его гениальные мультфильмы, забыли, что в том же интервью он говорил много нелестного в адрес российской власти и… стали махать его цитатой, как красной тряпкой, друг у друга под носом.

- Никто Норштейна не посмеет вычеркнуть! Он войдет в историю искусства. Мне кажется, что самый противный и гнусный признак сегодняшнего дня — эпидемия агрессии, в которой люди забыли, что они — ЛЮДИ.

- Как напомнить не слышащим друг друга людям о том, что они живут не по разную сторону баррикад, а на одном земном шаре?

- Думаю, только высокая культура и наука могут их вывести из забвения и затмения. И такая культура есть — она просто надрывается, чтобы передать эти смыслы людям. Но дело в том, что настоящая культура и наука нуждаются в финансировании, а если они находятся в запустении, им очень трудно докричаться и достучаться.

- Но ведь и деятели культуры разделились, встали по разные стороны баррикад!

- Когда человек руководит театром и точно знает, откуда можно ждать финансов на ремонты, на спектакль, на зарплаты, когда он отвечает за благополучие всех, кто от него зависит… Он будет помалкивать и поддакивать тому, кто вытащит его из финансовой дыры. У нас ведь всякое инакомыслие наказуемо. Просто, как раньше, когда на кострах сжигали.

- Вам тоже достается?

- Каждое мое высказывание имеет последствия. От залов зачастую отказывают. У нас есть депутат Федоров, который организовал секту под названием НОД (Национальное Освободительное Движение, — прим. Ред.) — они отслеживают "плохих деятелей культуры" и наказывают, если те не проявляют "правильного мировоззрения". А какую расправу они учинили над Макаревичем?!

- Его друзья, деятели культуры с разных сторон "баррикад" дружно встали на его защиту…

- Потому что это было слишком уж подло, гадко и мерзко. Я с ним не дружу, но всегда буду его защищать, когда он прав.

- Почему бы всем деятелям культуры не выступить также дружно против этого НОД?

- Не будут. Могут ведь и застрелить. Ведь застрелили порядочнейшего человека, которому надо было кланяться в ноги и благодарить его! И где виновные? Нет виновных. Никто нам их не предъявляет.

- Как все это остановить?

- Не знаю. Я что могу, то и делаю.

- А как вы сами разбираетесь, где правда?

- Чувствую, исходя из своего мировоззрения. У меня есть чутье на правду и настоящее. Когда жизнь проживаешь, постепенно начинаешь улавливать смыслы, которые тебя греют, и ненавидеть то, что тебе чуждо. Ну а как еще? Как иначе разобраться в мире, где один человек становится Сахаровым, а другой — Гитлером? Как понять, откуда берутся монстры и вертухаи, которые раньше издевались над людьми и сейчас продолжают?

Еще один мой верный ориентир — имена: этому имени я верю, а этому — никогда, потому что он уже врал мне и подводил меня. Есть журналисты, которые под пулями несут правду. Есть потрясающие писатели и актеры, которые не боятся говорить то, что может им принести большие неприятности.

- Этих людей зачастую обвиняют в том, что они выносят ссор из избы, очерняя родину. На ваш взгляд, что важнее: любовь к истине или любовь к родине?

- Любовь к человеку!

- Можно ли любить родину и при этом критиковать ее, выставляя в неприглядном свете?

- Только так! Если не критикуешь, значит, ты лизоблюд. Но и критиковать надо исключительно из любви к человеку, чтобы ему на родине было легче жить. Только так.