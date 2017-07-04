Литва отобрала экспонаты для музея Донелайтиса в Калининградской области

Национальный музей Литвы уже отобрал экспонаты, которые в ближайшем десятилетии смогут видеть посетители мемориального музея классика литовской литературы Кристийонаса Донелайтиса в посёлке Чистые Пруды (лит. - Tolminkiemis) Калининградской области, пишет газета Lietuvos zinios.

В числе этих экспонатов - антикварная мебель, предметы домашнего обихода, художественные изделия. Они будут экспонироваться в уже капитально отремонтированной кирхе и в ещё ожидающем ремонта приходском доме.

В соответствии с утверждённой в 2012 г. министрами культуры Литвы и Калининградской области программой подготовки к празднованию 300-летия со дня рождения К.Донелайтиса, в мемориальном музее автора знаменитой поэмы «Времена года», внесённой ЮНЕСКО в список лучших литературных произведений Европы от античности до наших дней, должны были быть подготовлены новаые экспозиции, а калининградцы обязались отремонтировать здания.

Как отмечает газета, потребовалось много времени, пока власти Калининградской области решили принять экспонаты из Литвы. Правда, это произойдёт после подписания министрами культуры соглашения о передаче элементов экспозиции музею К.Донелайтиса. В проекте соглашения предусмотрено, что они передаются сроком на 10 лет.