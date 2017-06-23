Летняя творческая школа "Традиция" приглашает в Палангу

Участники этого, единственного в Балтийском регионе, а по масштабности, возможно, и во всей Европе, уникального форума – детские и молодёжные фольклорные коллективы, педагоги Литвы и зарубежья – все, кому дороги подлинные народные традиции.

Чем так знаменита школа «Традиция»? Её организаторам удаётся привлечь выдающихся педагогов из Литвы, России, Польши, Украины, Беларуси, которые помогают подрастающему поколению глубже понять историю и традиции, а зарубежным «островкам традиционной культуры» в нелёгком деле - воспитании молодого поколения, уважающего традиции своего народа, а значит и других народов, живущих рядом.

Достаточно назвать педагогов - Сергей Старостин, Андрей Котов, Ирина Некрасова, Екатерина Боярских, Елена Краснопевцева, Виктор Соловьёв, Елена Бессонова, Андрей Давыдов, Ксения Наумова, Татьяна Зачикевич, Евгений Ефремов, Мария Матейко, Сергей Выскварка, Ирена и Николай Захаровы и многие другие, и любой, кто причисляет себя к фольклорному миру, посчитает за честь участие в этой школе.

Вы на целых восемь дней попадаете в руки сразу нескольких знаменитых педагогов, которые ежедневно проводят мастер-классы, щедро делятся знаниями и, в итоге, вы глубоко погружаетесь в традицию и уже всё китчевое (нем. Kitsch — халтурка, безвкусица, «дешёвка», проявление массовой культуры), если даже и присутствовало, никогда к вам не вернётся.

Здесь вы можете посетить занятия по традиционному народному пению, хореографии, народному театру, народным играм, декоративно-прикладному искусству, изготовлению элементов народного костюма, усовершенствовать знания русского языка, истории, познакомиться с материалами, собранными в фольклорных экспедициях.

Для каждой возрастной группы разработана программа, а насыщенное расписание продумано до мелочей. Кроме занятий участников ждут вечера народных танцев, концерты в Музее янтаря в Ботаническом парке и многое другое. Педагоги, заинтересованные в повышении уровня знаний и исполнительской культуры, будут обучаться на семинаре «Методика работы с детскими и молодёжными фольклорными ансамблями», поучаствуют в работе круглого стола, получат сертификат о повышении квалификации. Для детей и молодёжи это хорошая возможность подружиться с единомышленниками из разных стран.

Организаторы школы «Традиция» Ирена и Николай Захаровы, полагаясь на свой многолетний опыт, уверены, что воспитание детей на основе народных традиций – самое верное, веками проверенное средство, если вы хотите вырастить не «искривлённое деревце», а настоящего, мыслящего человека.

Школа не первый год проходит при поддержке Департамента национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Совета по культуре Литвы, Вильнюсского самоуправления, Министерства культуры Российской Федерации, фонда «Русский мир», Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Московского центра международного сотрудничества.