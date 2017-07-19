Кустурица рассказал о планах снять Достоевского

Эмир Кустурица рассказал «Газете.Ru» о фестивале «Большой», работе над фильмом по Достоевскому в Китае, группе No Smoking Orchestra и о том, какой эффект оказывает популярная музыка на современного человека.

Несколько лет назад знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица создал высоко в горах деревню Дрвенград — она служила натурой для съемок его знаменитого фильма «Жизнь как чудо». А пять лет назад стал одним из основателей фестиваля «Большой», к участию в котором приглашаются молодые музыканты из российского и балканского культурных ареалов. «Газета.Ru» отправилась в Сербию на фестиваль, чтобы поговорить со знаменитым режиссером и музыкантом о популярной и классической музыке, а также узнать подробности о работе в Китае над новым фильмом по Достоевскому.

— Вы наверняка помните, как менялась мода на музыку. В 1960-е годы люди фанатели от The Beatles, в 1970-х — от Doors. В 1990-х стала популярной балканская музыка и, в частности, ваш ансамбль No Smoking Orchestra. Как думаете, что модно сейчас?

— Знаете, я думаю, что современная популярная музыка (и особенно рок) тесно связаны с производством наркотиков. Заметьте, большинство крупнейших рок-фестивалей, которые собирают наибольшее количество гостей, проводятся по одному шаблону: их организуют в конце июня или июле, и там людям легко купить наркотические вещества.

Все это имеет мало общего со временами романтического взгляда на музыку, который был в 1960-х и который связан с рядом групп, к которым относится в том числе и ансамбль No Smoking Orchestra. С другой стороны, сейчас возрастает роль классической музыки в мире. Скажу больше,

я уверен, что мы живем в эпоху нового барокко, когда классика вызывает у людей не меньший восторг, чем рок-бенды 1960-х или 1970-х в свое время.

— Существует расхожее мнение, что сейчас классическая музыка переживает глубокий кризис и авторам, композиторам сложно предложить современному обществу что-то принципиально новое…

— Я так не думаю. Дело в том, что так называемый кризис, о котором вы говорите, связан с людьми, которые хотят быстро заработать на музыке большие деньги. С другой стороны, сейчас в мире есть огромное количество блестящих исполнителей классической музыки, манера игры которых подчас уникальна.

Просто продюсерам нужно массовое производство примитивной музыки, которое дает возможность заработать деньги, поэтому им выгодно упрощение музыкальных форм, а вот в создании новых форм и идей они не заинтересованы.

Если сейчас вы попадете в крупнейшие кинематографические студии мира, то вы увидите, что туда приносят блестящие сценарии, они даже лучше, чем те, по которым снималась классика кинематографа в 1970-е годы. Но их откладывают в сторону, так как владельцам киностудий невыгодно «усложнять» структуру общества думающими людьми.

Крупные бизнесмены и продюсеры не хотят, чтобы мы думали. То же самое относится к индустрии компьютерных игр и современных модных мультиков.

— Какую музыку вы сейчас слушаете?

— Знаете, я сейчас это очень редко делаю. Мне нравится слушать звуки природы, а вот слушать музыку мне сейчас не нравится, так как я ее в последнее время очень много играю — как на концертах, так и в студии.

— У вас есть планы записать новый альбом с No Smoking Orchestra?

— Мы его как раз только что закончили, он должен выйти в октябре нынешнего года. Там будет 10 треков. Один из них называется «F*** you MTV». И сам альбом будет так называться тоже (улыбается).

— Вы организовали в своей деревне Дрвенград, где снималась часть ваших фильмов, фестиваль «Большой» для молодых исполнителей из России и Сербии, которые исполняют классическую музыку. Как вы думаете, как это поможет этим начинающим исполнителям в будущем?

— Знаете, я стараюсь никогда не забывать о том, как я делал первые шаги в искусстве. Это было нелегко. И здесь я даю молодым людям шанс сделать их первый шаг, после которого они могут найти какие-то возможности и стать чуть более уверенными в себе для того, чтобы двигаться дальше. Здесь они общаются, учатcя выступать перед публикой, а также перенимают опыт друг у друга и у именитых музыкантов.

Я специально решил сделать это мероприятие не слишком массовым, даже в какой-то степени камерным.

Огромные фестивали сковывают возможности людей, из-за этого молодые артисты не могут выступить настолько эффективно, насколько могли бы. А здесь музыканты оказываются в дружеской атмосфере и получают больше возможности для самовыражения.

— На скольких инструментах вы играете и где вы этому учились?

— Я играю на гитаре, немного на ударных инструментах и на губной гармошке. Специально этому я нигде не учился, а постигал основы игры на всем этом сам.

— Кто сейчас пишет музыку для ваших фильмов?

— Для недавно вышедшего фильма «По млечному пути» писал мой сын, Стрибор, для предыдущей картины писал я сам. А вот кто будет это делать для картины, которая сейчас будет сниматься в Китае, пока не знаю.

— Кстати, правда ли, что вы снимаете этот фильм по мотивам произведений Достоевского?

— Да, я подписал контракт с одной китайской фирмой на съемку картины в этой стране. В этом фильме будет говориться о моральных дилеммах, которые присутствуют в творчестве Достоевского, однако эти темы будут затрагиваться в другой обстановке.

Идея в том, чтобы показать важнейшие аспекты творчества Достоевского с точки зрения китайского общества и тем самым еще более приблизить позицию русского классика к современности.

Сейчас я начал создавать сценарий для этого фильма. В центре сюжета будет история молодой китаянки, у которой проблема со зрением: у нее оно смещено, и она видит перевернутую картинку.

Чтобы вылечиться, ей нужна операция во Франции, очень дорогая. Деньги для этого собирают всем миром, однако ее отец, алкоголик и игрок, все пропивает. После этого деньги соглашается дать богатый человек, который ставит следующее условие: после операции девушка должна стать его любовницей. Ее отец не силах это пережить и совершает самоубийство. Однако для девушки все заканчивается хорошо, она выживает и влюбляется в молодого парня, с которым в итоге обретает счастье.