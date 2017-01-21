Коршуновас в Русском театре Литвы поставит спектакль о Толстом

Свой 71-й сезон РДТЛ начал с того, что осенью прошлого года пьеса «Невыученные уроки» на литовском языке актёра нашего театра Александра Шпилевого удостоилась главного приза на конкурсе литовской драматургии им. Д. Тамулявичюте в Варене.

Также в прошлом сентябре в театре был осуществлён проект латвийского режиссёра Георгия Суркова под названием «Школьная драма» с участием учеников вильнюсских школ и актёров РДТЛ.

С сентября по декабрь РДТЛ предъявил публике три свои новые премьеры. Это – мировая премьера пьесы российского автора Александра Юрьевича Андреева «Семь пятниц фарисея Савла» в постановке руководителя театра проф. Йонаса Вайткуса (24 сентября), также спектакль-дискуссия под названием «#rodina / #tevyne» (Реж. Георгий Сурков, Латвия, премьера состоялась 19 ноября) и новый музыкальный спектакль для всей семьи «Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина в постановке российского режиссёра Петра Васильева (премьера – 5 ноября). Первые две из перечисленных постановок были частично финансированы средствами Совета Культуры Литвы (СКЛ).

«Наш репертуар формируется в зависимости от того, какие из наших заявок получают финансирование по решению СКЛ, – говорит руководитель Й. Вайткус. – Мы только что узнали, что из пяти наших заявок на 2017-й год была одобрена лишь одна. Это – постановка по пьесе Марюса Ивашкявичюса «Русский роман», режиссёром спектакля будет Оскарас Коршуновас. Все остальные наши заявки – это спектакль по пьесе Херкуса Кунчюса «Клан», постановка «Осенней сонаты» И. Бергмана (реж. Г. Сурков), «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова (реж. Р. Аткочюнас) и инсценировка книги немецкой писательницы Б. Т. Ханика «Красная Шапочка должна плакать», которую должен был осуществить режиссёр и хореограф из Венгрии Петер Урай – они не были одобрены СКТ. Это обстоятельство весьма усложняет наши творческие планы на будущее.

То, каким образом СКТ выделяет средства на театральные постановки государственных театров, в особенности – национальной драматургии, вызывает искреннее недоумение. Также нам следовало бы знать о выделенных средствах не в середине текущего сезона, как это происходит сейчас, а заранее, до его начала», – говорит руководитель РДТЛ.

Несмотря на то, что СКТ не выделил средств на постановку спектакля по роману «Двенадцать стульев», репетиции уже идут полным ходом, премьера намечена на 17 марта. Постановку осуществляет режиссёр Роландас Аткочюнас, спектакль будет играться под названием «Легенда о Великом Комбинаторе» (это официальное второе название романа).

На вопрос, не оказал ли влияние на его выбор материала тот факт, что на экраны только что вышел литовский фильм «Двенадцать стульев», режиссёр отвечает отрицательно. Решение о постановке этого произведения он принял ещё до того, как узнал о существовании упомянутого фильма.

Художественную последовательность такого выбора более определила его предыдущая постановка в РДТЛ, «Зойкина квартира» М. Булгакова. Но опять же, тот факт, что в обоих произведениях отображается эпоха НЭП-а – это для него не столь важно.

«В своём решении спектакля я не беру в толк ни социальные, ни политические мотивы, заложенные в произведении, меня больше всего заботят человеческие отношения, – говорит режиссёр и автор инсценировки романа. – Действие будущего спектакля будет происходить на некоем символическом корабле, плывущем в никуда. Тут может подразумеваться и «Титаник», и Ноев ковчег, и что угодно. Будут присутствовать все персонажи романа Ильфа и Петрова, и все перипетии будут соблюдены. Но в дополнение к тому будет разыгран и библейский мотив о Моисее и о великом исходе еврейского народа. Скитания народа по свету – это ещё одна тема будущего спектакля. Жанр спектакля я бы определил как «эпическую фантасмагорию скитаний». Поэтому для тех наших зрителей, которые настроятся на обычную комедию, здесь будет заготовлено немало сюрпризов».

В творческой команде режиссёра – уже знакомые лица. Это художник сценограф из Латвии Мартиньш Вилкарсис, художница по костюмам Иоланта Римкуте и композитор Гедрюс Пускунигис. В главных ролях: Валентин Новопольский (Остап Бендер), Александр Агарков (Иполит Матвеевич «Киса» Воробьянинов), Валентин Киреев (Отец Фёдор), Александра Метальникова (Грицацуева) и др. В спектакле занята значительная часть актёрской труппы РДТЛ.

Одновременно идёт подготовка к спектаклю по русскоязычной пьесе Марюса Ивашкявичюса «Русский роман» о классике русской литературы Льве Николаевиче Толстом, вернее – о его супруге Софье Андреевне. Осуществить эту постановку на сцене РДТЛ намерен режиссёр Оскарас Коршуновас, оформлять её должен художник Гинтарас Макарявичюс, композитор спектакля – Гедрюс Пускунигис.

А в конце текущего сезона театр приступит к постановке спектакля по пьесе А. Шпилевого «Невыученные уроки», премьера которого состоится осенью, на открытии театрального фестиваля им. Д. Тамулявичюте в Варене.