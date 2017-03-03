Концерт Яна Максина в Вильнюсе: виолончель без границ

ru.DELFI.lt
пятница, 3 марта 2017 г. 09:40
15 марта в 19:00 в Вильнюсе, на сцене костёла Св.Екатерины впервые выступит замечательный музыкант-виолончелист, композитор и певец из США – Ян Максин.
© Organizatorių archyvas

Уникальность этого выступления заключается в том, что маэстро ломает все привычные рамки и представления о занудливом академическом жанре. Он, помимо своего таланта и профессионализма, чрезвычайно артистичен, замечательно общается с публикой (после концерта выходит в зал и фотографируется со всеми желающими), удивляет многообразием репертуара и его интерпретациями: от Й.С.Баха до Давида Боуи и Бориса Гребенщикова, от балканских народных мелодий до Майлза Дэвиса. Кроме того музыкант поёт и некоторые произведения сопровождает и своим вокалом.

Ян Максин родом из Санкт-Петербурга, но уже давно живет и музицирует в США. После приезда в США работал в оркестре New World Symphony под управлением Майкла Тилсон Томаса в Майами. Принял радикальное решение оставить оркестр и начать все сначала в качестве исполнителя-солиста. Организовал успешное европейское турне с дебютным концертом в Париже. Записал новый сольный альбом с собственными композициями.

Музыкант завоевал любовь публики на пяти континентах своим неординарным артистизмом и глубоким душевным звучанием и поистине революционным подходом к инструменту.

Помимо успешной карьеры в качестве классического музыканта, Максин в совершенстве владеет самыми разными музыкальными стилями и жанрами, такими как джаз, блюз, фламенко, балканский и ближневосточный фьюжн. На основе этих стилей ему удалось создать свою собственную уникальную концепцию игры на виолончели, тем самым выведя этот инструмент в совершенно новое измерение. За годы своей международной карьеры он успел выступить и записаться с Андреа Бочелли, Бич Бойз, Глорией Эстефан, Стингом,Dominic Miller, Снуп Доггом и солистом легендарной группы «Bee gees» Барри Гиббом.

Своими учителями Ян Максин называет 3-х человек: Борис Гребенщиков, Стинг и Мстислав Ростропович.

По его словам: «Хотя и заочно, но большей частью своего становления и как личности, и как музыканта, а также своим успехом, я обязан именно им!».

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