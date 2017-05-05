Кинорежиссер Сокуров: русский народ боится будущего

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Inopressa.ru
пятница, 5 мая 2017 г. 16:15
"Для власти в России, в отличие от Европы, самое важное не соблюдение законов, а постоянство собственных принципов. Это ужасная традиция, которая восходит к эпохе Романовых, и никто не может ей противостоять - даже народ не в состоянии понять, что это порочный круг", - заявил Александр Сокуров в интервью Лучии Сгуэлья итальянского издания La Stampa.
Alexander Sokurov
© Audrius Solominas

Журналистка встретилась с известным российским режиссером, чьи фильмы исследуют природу власти и душу диктаторов, у него дома на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, где рабочий стол завален бесчисленными заметками к следующему фильму российско-итальянского производства.

Сгуэлья спросила, на кого из диктаторов, ставших героями фильмов Сокурова, похож российский президент Владимир Путин, с которым режиссер лично знаком.

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"Он человек своего времени, очень компетентный, - ответил автор "Фауста". - Но он как автомобиль без заднего хода: ему не хватает механизма, чтобы отступаться от своих решений. Часто спецслужбы и военные вводят его в заблуждение. В России у власти слишком много людей, которые создают призраки опасного "врага" и привыкли лишь отдавать приказы и чувствовать, что тебя слушаются, - отметил Сокуров. - Власть построена на сильнейшей внутренней борьбе, все работают лишь над тем, чтобы создать видимость абсолютной правильности своих действий. Я бы никогда не хотел быть на месте Путина, это кошмар".

Режиссер, который на церемонии вручения кинопремии "Ника" поддержал протесты молодежи и раскритиковал действия полиции, также заявил в интервью: "Это великолепно, что молодежь вышла на улицу. Мы давно ее ждали. Это означает, что русский народ не умер, что у гражданского общества есть надежда. Но перемены не будут быстрыми, это сложно в такой инертной стране. Власть должна вести диалог с этими юношами и девушками, или есть риск, что все плохо закончится: я очень обеспокоен".

Журналистка поинтересовалась, почему в Москве все должно быть "патриотичным" - история, культура, даже антитеррористические митинги. "Потому что у нас нет никакой другой традиции или мировоззрения, за которые мы могли бы ухватиться, кроме Великой Отечественной войны, - ответил Сокуров. - Чуть что, сразу ссылаются на нее. И говорят о ней, как будто это было бракосочетание двух королевских особ... а ведь это был ужас. Если вы съедете с дороги на 98 километре за Петербургом, там по-прежнему трупы. Десятки миллионов погибших". "Мне 65 лет, - продолжил режиссер, - и я не припомню и пяти лет, когда Россия не находилась бы ни с кем в состоянии войны, внутри или вне страны. А вокруг этого власти выстраивают нам патриотические торжества, все должны склоняться перед памятью: это политическая демагогия".

Сокуров также заявил, что "государственное телевидение отравляет умы". "Я никогда не сталкивался с таким уровнем пропаганды, даже в исторических документах, которые изучал для моих фильмов о Гитлере и Сталине. Миллионы русских лишают привычки к толерантности", - сказал режиссер.

В год столетия Октябрьской революции россияне, кажется, не желают крутых перемен, отметила Сгуэлья. "Проблема состоит в том, - пояснил режиссер, - что для нас "революция" - это не эволюционный переход к новому образу жизни при некотором применении силы, а разрушение всего того, что было раньше... Сегодня, когда оппозиция обвиняет Путина в том, что он слишком долго засиделся на троне или хочет подготовить себе преемника, это вызывает тревогу у властей. Что произошло бы при совершенно другом человеке у власти? Многие пугаются и снова голосуют за Путина: они не верят, что Россия может найти мирное и смелое решение этой проблемы".

"В фильме "Александра" вы рассказали о войне в Грозном через восприятие бабушки солдата. А как бы вы сегодня сняли фильм о Чечне?" - спросила журналистка. "Я бы даже не стал пересекать ее границу, - ответил Сокуров. - Чечня больше не Россия, это отдельная область, где не соблюдаются федеральные законы. Их лидеры жестоки (...) Европа знает, но молчит (...) Мы должны наконец что-то решить с этой язвой, которая существует веками, еще со времен Романовых". По мнению режиссера, в Чечне необходимо "провести референдум, чтобы спросить у населения, хочет ли оно по-прежнему оставаться с Москвой".

В завершение Сокуров отметил, что сегодня ни западная, ни российская цивилизация не обладают смелостью, чтобы всерьез бороться с терроризмом. "Пистолетов или силы спецслужб не хватает, нужны новые идеологические инструменты. Еще Гёте говорил: "Против толпы можно бороться только вместе с толпой", - подытожил режиссер.

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Культура

Кинорежиссер Сокуров: русский народ боится будущего (12)

Alexander Sokurov
"Для власти в России, в отличие от Европы, самое важное не соблюдение законов, а постоянство собственных принципов. Это ужасная традиция, которая восходит к эпохе Романовых, и никто не может ей противостоять - даже народ не в состоянии понять, что это порочный круг", - заявил Александр Сокуров в интервью Лучии Сгуэлья итальянского издания La Stampa.

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