Каннский кинофестиваль изменил правила из-за фильмов Netflix

Gazeta.ru
четверг, 11 мая 2017 г. 10:40
Организаторы Каннского кинофестиваля изменили правила из-за фильмов онлайн-сервиса Netflix, сообщает Associated Press.
Kanų kino festivalis
© Vida Press

В этом году в конкурсную программу смотра вошли ленты Netflix "Истории семьи Майровиц" и "Окча", что вызвало критику во Франции. Теперь принято решение, что со следующего года в борьбе смогут участвовать только те картины, которые выходили во французский кинопрокат.

Как заявили организаторы, они рады приветствовать нового игрока, решившего инвестировать в кино, но хотят повторно заявить о своей поддержке традиционного способа демонстрации фильмов в стране и мире.

Комментариев со стороны Netflix пока не поступало.

Ранее сообщалось, что американский актер Уилл Смит, китайская актриса Фань Бинбин, итальянский режиссер Паоло Соррентино и немецкий режиссер Марен Аде вошли в жюри Каннского фестиваля.

Gazeta.ru
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