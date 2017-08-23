Кама Гинкас о деле Серебренникова: неужели все сначала, неужели опять?

22 августа режиссер Кирилл Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге, где он работал над фильмом «Лето». Его доставили в Следственный комитет в Москве.

Режиссера подозревают в мошенничестве на сумму 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на поддержку театрального проекта «Платформа». Меру пресечения Серебренникову изберет суд после допроса. По словам следователей, действия Серебренникова подпадают под часть 4 статьи 159 УК РФ, максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

«Такие дела» собрали реакцию коллег и друзей режиссера.

Борис Хлебников, режиссер

Я, честно говоря, в полной растерянности. Мне казалось, что вот тогда его задержали, потом отпустили [в мае 2017-го в квартире Серебренникова проводились обыски, после чего он был доставлен в СК на допрос и отпущен после него. – прим. ТД], и на этом сделают остановку. Мне казалось, что это какая-то идиотская акция устрашения всех и показательное выступление. А на самом деле, наверное, все намного страшнее устроено. Поверить в то, что Кирилл виноват в том, в чем его обвиняют, невозможно. Просто судя по тому, как велось следствие, по тому, что мы слышали из зала суда, то, что мы слышали по поводу «Седьмой студии», спектакля. Если бы там были хоть какие-то внятные причины, то мы бы не слышали этого маразматического фона суда, который шел. Мне кажется, виновность Кирилла нужно совершенно точно отменить у себя в голове, а дальше… Это какие-то непонятные для меня механизмы, которые заставляют дальше мучить человека. Это отвратительный абсурд, совершенно точно.

Кама Гинкас, театральный режиссер

Ох, ё моё, ох, ё моё! Вот это моя реакция. Дальше расшифровка большого количества литовских выражений. Что тут говорить… Неужели все сначала, неужели опять?

Чулпан Хаматова, актриса

Кирилл — мой друг, я уверена в его невиновности. Я уверена, что способы решения этой надуманной проблемы могли бы быть другие. И я уверена, что он никуда ни делся бы от следствия, а продолжал бы ходить на допросы.

Алена Бабенко, актриса

Это чудовищно и ужасно, я даже не знаю, что говорить по этому поводу. Я думаю, мы сейчас поднимемся своей театральной общественностью и будем ему как-то помогать и защищать. Мне, как актрисе, влезть в эти дела невозможно, но я не верю в эту историю, она абсолютно придуманная. Я, как коллега, его всячески поддерживаю.

Алексей Агранович, актер, режиссер

Это ужасно. Я не в курсе всех подробностей истории, но полагаю, что это какое-то сведение счетов. Сажать такого человека нельзя. Есть ведь какие-то другие методы — подписка о невыезде, штраф. Он же не опасен для общества! Безобразие какое-то. Министр культуры вместо того, чтобы заступиться, ведет себя непонятным образом.

Борис Акунин (Григорий Чхартишвили), писатель

«По поводу ночного ареста Кирилла Серебренникова. Международно резонансные аресты людей такого уровня у нас происходят только с санкции, а то и с прямого приказа Главного Начальника. Не иначе. Поэтому давайте называть вещи своими именами. Режиссера Мейерхольда арестовало не НКВД, а Сталин. Режиссера Серебренникова арестовал не Следственный комитет, его арестовал Путин. И хорошо еще, если с PR-целью затем явить высочайшую милость и выпустить всемирно известного режиссера под домашний арест или подписку. Потому что если нет – значит, Россия перешла на новую стадию существования, где будут действовать новые правила». (Facebook)