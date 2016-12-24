Итоги-2016. Технологии, которые меняют мир уже сейчас

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rus.DELFI.lv
суббота, 24 декабря 2016 г. 10:05
Pokémon Go? Виртуальная реальность? "Айфон" без вечного гнезда для наушников? Портал Delfi продолжает подводить итоги 2016 года и сегодня вспоминает главные события и тенденции из мира технологий — того самого, что делает будущее чуть ближе.
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

Pokemon Go — свел с ума планету


Foto: Reuters/Scanpix

Игра для Android и iOS под названием Pokémon Go навсегда вошла в историю. Этим летом она заставила выйти на улицы миллионы людей — и ловить, ловить, ловить покемонов. А заодно и удвоила капитализацию Nintendo. Но ничто не вечно под луной — наступила осень, и Pokémon Go покинула топы App Store и Google Play. Число активных игроков упало на порядок, и сенсация 2016 года уже почти превратилась в ретро.

Apple iPhone 7 — похоронил любимый аудио-разъем

Foto: Reuters/Scanpix

Apple iPhone 7 — отличный смартфон. Однако в историю он войдет не потому, что мощнее, красивее или лучше предшественников и конкурентов, а потому, что в нем нет классического 3,5-мм аудио-разъема. Этот шокирующий шаг Apple объяснила собственной "смелостью": компания готова отказаться от устаревших технологий. Что ж, и правда — этот разъем с 50-летней историей был едва ли не последней аналоговой технологией во флагмане цифровой эпохи.

Samsung Galaxy Note 7 — взорвал все интернеты


Foto: Reuters/Scanpix

"Я тебя породил, я тебя и убью" — именно Samsung изобрела "фаблеты" или смартфоны с очень большой диагональю экрана. Ей же выпала и сомнительная честь "закрыть тему". Galaxy Note 7 — во всех смыслах отличный смартфон — взрывался и загорался в руках, карманах и машинах своих пользователей в США. Обмен на такие же телефоны, "только безопасные" закончился фиаско, и компании пришлось отозвать гаджет, а потом объявить о смерти линейки.

Беспилотные авто — завели моторы


Foto: Reuters/Scanpix

Автопроизводители и технологические компании экспериментировали с "самодвижущимися повозками" и раньше. Но только в 2016 году стало окончательно ясно — хотим мы этого или нет, но машины уже станут автономными уже в ближайшем будущем. Пока машинам-роботам мешает законодательство, привычки пользователей и несовершенство технологий, но 2016 год показал — все эти проблемы можно преодолеть.

Хакеры, дыры и ботнеты — вконец распоясались


Foto: Reuters/Scanpix

Весь год цифровой мир сотрясали скандалы и удивляли новости о взломах, один другого масштабнее. Прикрытый ботнет на 800 тысяч доменов, использование "интернета вещей" с темными целями, разрешение ФБР взламывать любой компьютер на планете — и это только свежие новости! Когда в следующий раз кто-то скажет вам, что это все далеко и нас не касается, напомните ему историю о смартфонах-шпионах, которые отсылали данные латвийских чиновников в Китай.

Дополненная реальность — везде и нигде

Foto: Reuters/Scanpix

В уходящем этом году начались продажи первых устройств, которые способны принести в дополненную или виртуальную реальность (VR) классную графику и не совсем не бюджетные игры. Речь об Oculus Rift и HTC Vive. А если сюда же добавить PlayStation VR, Samsung Gear VR, Razer OSVR, Sega VR и Google Cardboard, то становится понятно, что VR уже здесь, с нами, везде. И при этом — нигде. Она все равно остается уделом энтузиастов. Для того, чтобы VR пришла к вам домой, по-прежнему чего-то не хватает…

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Итоги-2016. Технологии, которые меняют мир уже сейчас (6)

Итоги-2016. Технологии, которые меняют мир уже сейчас
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