Итоги-2016. Люди, которых мы потеряли: от Дэвида Боуи до Умберто Эко

Дэвид Боуи





Смерть Дэвида Боуи стала шоком для его поклонников. О том, что артист последние полтора года боролся с раком печени, не знал никто, кроме самых близких людей. За за 2 дня до смерти Боуи выпустил альбом Blackstar, полный загадок и намеков, на основе которого поставлен мюзикл "Лазарь". Он также оставил много материала, который наследникам артиста еще предстоит изучить и, надеемся, обнародовать. Дэвиду Боуи было 69 лет.

Принс

Prince © Vida Press





Смерть Принса можно назвать роковой случайностью — музыкант погиб от передозировки болеутоляющими препаратами. Тело 57-летнего певца было найдено в принадлежащем ему жилом комплексе, где находилась студия звукозаписи. За время своей карьеры Принс выпустил более двух десятков пластинок, оказав существенное влияние на развитие таких жанров, как ритм-энд-блюз, фанк, рок.

Умберто Эко

Umberto Eco © Vida Press





Самый известный итальянский писатель, скончавшийся в 84 года, прожил долгую и очень плодотворную жизнь. Умберто Эко был ученым, специалистом по массовой культуре, членом ведущих мировых академий, лауреатом крупнейших премий мира, кавалером Большого креста и Почетного Легиона, основателем и руководителем научных и художественных журналов, коллекционером древних книг. Сам Эко считал писательскую деятельность не самой важной частью своей жизни. "Я философ. Я пишу романы только по выходным", — говорил он.

Владимир Зельдин





Зельдин, скончавшийся на 102-м году жизни, был уникальным актером — старейшим из действующих актеров мира и первым театральным актером, продолжавшим играть на сцене после 100 лет. Играть на сцене он начал в 1930-х годах и до последних дней активно играл в театре, который считал главным делом своей жизни, хотя известность ему принес кинематограф — роль Мусаиба Гатуева в фильме Ивана Пырьева "Свинарка и пастух" (1941).

Леонард Коэн

Leonardas Cohenas © Vida Press





Его хриплый, низкий голос и полные мрачной глубины философские тексты песен завораживали поклонников в течение многих десятилетий. Канадскому певцу и музыканту, которого называли "крестным отцом мрака" и "первосвященником пафоса", на момент смерти было 82 года. Незадолго до смерти Коэн шутил, что "готов умереть, но сначала должен закончить альбом". И закончил — последняя пластинка под названием You Want It Darker вышла за месяц до кончины музыканта.

Алан Рикман

Alan Rickman © Vida Press





Британский актер, который чаще был на вторых ролях — но зато каких! Элегантный злодей Ганс Грубер в "Крепком орешке", классическая сволочь — шериф Ноттингема в "Робин Гуде", суровый, но справедливый ангел Метатрон в "Догме", таинственный профессор Северус Снейп в "Гарри Поттере"… При этом, как ни странно, один из ярчайших киноактеров имел всего несколько наград. Впрочем, сам он относился к статуэткам без особого пиетета, считая себя больше театральным актером. "Премии выигрывают роли, а не актер", — говорил он. Рикману, как и Боуи, было 69, и так же никто не знал о том, что актер борется с болезнью.

Антон Ельчин





27-летний выходец из СССР, Ельчин погиб по роковой случайности рядом с собственным домом. Jeep Grand Cherokee Ельчина неожиданно поехал и прижал стоявшего возле ворот владельца. Как говорят эксперты, шансов у актера было немного: от мощного давления слегка погнулись даже ворота. Родители Антона Ельчина, который был единственным ребенком в семье, подали иск к производителю автомобиля. К своим 27 годам Ельчин сделал неплохую карьеру в Голливуде, сыграв в главных ролях в фильмах "Альфа Дог", "Проделки в колледже", "На полпути в никуда", но наибольшую известность ему принесла роль Павла Чехова в культовом "Звездном пути".

Пьер Булез

Pierre Boulezas © Vida Press





Легендарный французский композитор и дирижер ушел из жизни в возрасте 90 лет. Новатор, иногда даже провокатор, по общему признанию, Булез оказал огромное влияние на академическую музыку, а Guardian называла его "самым влиятельным и неоднозначным на нынешнем музыкальном небосклоне". Композитор экспериментировал с электронной, конкретной и микрохроматической музыкой, был председателем института IRCAM, занимающегося исследованиями в области акустики и современной музыки.

Заха Хадид

Dame Zaha Hadid © Vida Press





Одна из известнейших современных архитекторов Заха Хадид ушла из жизни в возрасте 65 лет, причиной смерти стал сердечный приступ. Стиль, в котором работала Заха Хадид, критики называют деконструктивизмом: прихотливые биоморфные формы, похожие и на бактерию под микроскопом, и на интерьеры съемок фантастического фильма. В этом стиле архитектор строила на разных континентах: пожарная станция Vitra в Вайле-на-Рейне, Национальный музей искусств XXI века в Риме, Serpentine Sackler Gallery и Центр водных видов спорта Олимпиады 2012 в Лондоне, здание Оперы в Гуанчжоу, Центр современного искусства Розенталя в Цинциннати, Культурный центр Гейдара Алиева в Баку. Также Хадид занималась судовым, автомобильным и предметным дизайном: создавала проекты яхт, концепт-каров, выставочных стендов, посуды, мебели, обуви и украшений для разных компаний, включая Blohm & Voss, United Nude, Bulgari. Хадид вошла в историю, став первой женщиной-архитектором, получившей престижную Притцкеровскую премию.

Харпер Ли

Harper Lee Scanpix





Американская писательница Харпер Ли прославилась в 1960-х, выпустив ставший классикой роман "Убить пересмешника" о расизме и предрассудках. Он же на протяжении более чем полувека был и единственной ее изданной работой. И лишь в 2015-м году вышла другая книга Ли — роман "Пойди поставь сторожа", написанный еще до публикации "Убить пересмешника", но пролежавший много лет у друга и адвоката писательницы Сони Картер в виде рукописи. Именно Картер убедила Харпер издать роман, который хронологически является продолжением "Убить пересмешника".