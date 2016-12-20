Итоги-2016. Люди, которых мы потеряли: от Дэвида Боуи до Умберто Эко

Дэвид Боуи
Смерть Дэвида Боуи стала шоком для его поклонников. О том, что артист последние полтора года боролся с раком печени, не знал никто, кроме самых близких людей. За за 2 дня до смерти Боуи выпустил альбом Blackstar, полный загадок и намеков, на основе которого поставлен мюзикл "Лазарь". Он также оставил много материала, который наследникам артиста еще предстоит изучить и, надеемся, обнародовать. Дэвиду Боуи было 69 лет.
Принс
Смерть Принса можно назвать роковой случайностью — музыкант погиб от передозировки болеутоляющими препаратами. Тело 57-летнего певца было найдено в принадлежащем ему жилом комплексе, где находилась студия звукозаписи. За время своей карьеры Принс выпустил более двух десятков пластинок, оказав существенное влияние на развитие таких жанров, как ритм-энд-блюз, фанк, рок.
Умберто Эко
Самый известный итальянский писатель, скончавшийся в 84 года, прожил долгую и очень плодотворную жизнь. Умберто Эко был ученым, специалистом по массовой культуре, членом ведущих мировых академий, лауреатом крупнейших премий мира, кавалером Большого креста и Почетного Легиона, основателем и руководителем научных и художественных журналов, коллекционером древних книг. Сам Эко считал писательскую деятельность не самой важной частью своей жизни. "Я философ. Я пишу романы только по выходным", — говорил он.
Владимир Зельдин
Зельдин, скончавшийся на 102-м году жизни, был уникальным актером — старейшим из действующих актеров мира и первым театральным актером, продолжавшим играть на сцене после 100 лет. Играть на сцене он начал в 1930-х годах и до последних дней активно играл в театре, который считал главным делом своей жизни, хотя известность ему принес кинематограф — роль Мусаиба Гатуева в фильме Ивана Пырьева "Свинарка и пастух" (1941).
Леонард Коэн
Его хриплый, низкий голос и полные мрачной глубины философские тексты песен завораживали поклонников в течение многих десятилетий. Канадскому певцу и музыканту, которого называли "крестным отцом мрака" и "первосвященником пафоса", на момент смерти было 82 года. Незадолго до смерти Коэн шутил, что "готов умереть, но сначала должен закончить альбом". И закончил — последняя пластинка под названием You Want It Darker вышла за месяц до кончины музыканта.
Алан Рикман
Британский актер, который чаще был на вторых ролях — но зато каких! Элегантный злодей Ганс Грубер в "Крепком орешке", классическая сволочь — шериф Ноттингема в "Робин Гуде", суровый, но справедливый ангел Метатрон в "Догме", таинственный профессор Северус Снейп в "Гарри Поттере"… При этом, как ни странно, один из ярчайших киноактеров имел всего несколько наград. Впрочем, сам он относился к статуэткам без особого пиетета, считая себя больше театральным актером. "Премии выигрывают роли, а не актер", — говорил он. Рикману, как и Боуи, было 69, и так же никто не знал о том, что актер борется с болезнью.
Антон Ельчин
27-летний выходец из СССР, Ельчин погиб по роковой случайности рядом с собственным домом. Jeep Grand Cherokee Ельчина неожиданно поехал и прижал стоявшего возле ворот владельца. Как говорят эксперты, шансов у актера было немного: от мощного давления слегка погнулись даже ворота. Родители Антона Ельчина, который был единственным ребенком в семье, подали иск к производителю автомобиля. К своим 27 годам Ельчин сделал неплохую карьеру в Голливуде, сыграв в главных ролях в фильмах "Альфа Дог", "Проделки в колледже", "На полпути в никуда", но наибольшую известность ему принесла роль Павла Чехова в культовом "Звездном пути".
Пьер Булез
Легендарный французский композитор и дирижер ушел из жизни в возрасте 90 лет. Новатор, иногда даже провокатор, по общему признанию, Булез оказал огромное влияние на академическую музыку, а Guardian называла его "самым влиятельным и неоднозначным на нынешнем музыкальном небосклоне". Композитор экспериментировал с электронной, конкретной и микрохроматической музыкой, был председателем института IRCAM, занимающегося исследованиями в области акустики и современной музыки.
Заха Хадид
Одна из известнейших современных архитекторов Заха Хадид ушла из жизни в возрасте 65 лет, причиной смерти стал сердечный приступ. Стиль, в котором работала Заха Хадид, критики называют деконструктивизмом: прихотливые биоморфные формы, похожие и на бактерию под микроскопом, и на интерьеры съемок фантастического фильма. В этом стиле архитектор строила на разных континентах: пожарная станция Vitra в Вайле-на-Рейне, Национальный музей искусств XXI века в Риме, Serpentine Sackler Gallery и Центр водных видов спорта Олимпиады 2012 в Лондоне, здание Оперы в Гуанчжоу, Центр современного искусства Розенталя в Цинциннати, Культурный центр Гейдара Алиева в Баку. Также Хадид занималась судовым, автомобильным и предметным дизайном: создавала проекты яхт, концепт-каров, выставочных стендов, посуды, мебели, обуви и украшений для разных компаний, включая Blohm & Voss, United Nude, Bulgari. Хадид вошла в историю, став первой женщиной-архитектором, получившей престижную Притцкеровскую премию.
Харпер Ли
Американская писательница Харпер Ли прославилась в 1960-х, выпустив ставший классикой роман "Убить пересмешника" о расизме и предрассудках. Он же на протяжении более чем полувека был и единственной ее изданной работой. И лишь в 2015-м году вышла другая книга Ли — роман "Пойди поставь сторожа", написанный еще до публикации "Убить пересмешника", но пролежавший много лет у друга и адвоката писательницы Сони Картер в виде рукописи. Именно Картер убедила Харпер издать роман, который хронологически является продолжением "Убить пересмешника".