История: как и для чего в Вильнюсском университете начали преподавать русский язык?

 (20)
ru.DELFI.lt
суббота, 22 июля 2017 г. 14:05
В наступающем новом учебном году (2017/2018) исполняется 219 лет с начала преподавания русского языка в Вильнюсском университете. Точнее, в Главной виленской школе – так назывался университет после того, как при императрице Екатерине II после Третьего раздела Речи Посполитой (1795) земли Великого княжества Литовского были включены в состав Российской империи.
© Vilniaus universiteto nuotr.

Русский язык здесь начали преподавать с 1798/1799 учебного года. Чтобы не потеряться во времени, напомним, что в 1798 году под Новогрудком, за 150 км от Вильнюса, родился, вероятно, самый знаменитый воспитанник Вильнюсского университета, прославленный поэт Адам Мицкевич.

А в 1799 году далеко на восток от города, где был крещен его прадед Абрам Ганнибал, родился, вероятно, самый прославленный поэт русского языка Александр Пушкин.

Почему и для чего в Главной виленской школе началось преподавание русского языка?

Выпускники для успешной карьеры чиновников, учителей, врачей должны были хоть в какой-то минимальной степени знать доминирующий язык Российской империи. Русский язык преподавал назначенный виленским губернатором судейский канцелярист Мартын Зубакович, четыре года учившийся в Могилевской семинарии. О не очень высокой квалификация Зубаковича можно судить по рангу семинарии – не высшего, но среднего духовного учебного заведения, готовившего прежде всего священно- и церковнослужителей.

Когда Мицкевичу было пять лет, император Александр I, внук Екатерины II, преобразовал Главную виленскую школу в императорский Виленский университет. Устав или общие постановления императорского Виленского университета и училищ его округа, подписанный императором 18 мая 1803 года, устанавливал четыре отделения или факультета: физических и математических наук, врачебных или медицинских знаний, наук нравственных и политических, словесных наук и свободных или изящных художеств.

Для каждого факультета определялось количество главных курсов и соответствующее количество профессоров. Отделению словесных наук и изящных художеств полагалось пять главных курсов и пять профессоров для оных: красноречия и стихотворства, греческого языка и словесности, латинского, российского языка и словесности, рисования и живописи.

Таким образом была введена должность профессора российского языка и словесности. С должностью профессора в те времена связывалось понятие кафедры. Оно отнюдь не обозначало структурное подразделение факультета, как сегодня: профессор – это и есть кафедра. С такими оговорками можно говорить, что кафедра русской филологии в Вильнюсском университете была учреждена 18 мая 1803 года по юлианскому календарю, действовавшему в России, или 30 мая 1803 года по григорианскому календарю и современному летоисчислению. Григорианский календарь, кстати говоря, ввел папа римский Григорий XIII, известный также тем, что его буллой в 1579 году было подтверждено основание Академии и университета Виленского Общества Иисуса.

Квалификация Зубаковича должности профессора российского языка и словесности университета явно не соответствовала. От его услуг отказались; по 1809 год он преподавал русский язык в Виленской гимназии при университете. Куратор Виленского университета князь Адам Чарторыйский, близкий друг императора Александра I, не сразу нашел подходящую кандидатуру. В 1804 году с просьбой рекомендовать кандидата на кафедру он даже обращался к знаменитому русскому историку и писателю Николаю Карамзину.

Но создатель «Истории государства Российского» смог указать только на одного из чиновников Министерства внутренних дел, который, видимо, не был сочтен подходящим. Наконец в 1805 году на должность профессора русской словесности императорского Виленского университета был избран Иван Чернявский, которого Чарторыйскому предложил министр народного просвещения Российской империи граф Петр Завадовский. Но это уже другая история.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Культура

История: как и для чего в Вильнюсском университете начали преподавать русский язык? (20)

История: как и для чего в Вильнюсском университете начали преподавать русский язык?
В наступающем новом учебном году (2017/2018) исполняется 219 лет с начала преподавания русского языка в Вильнюсском университете. Точнее, в Главной виленской школе – так назывался университет после того, как при императрице Екатерине II после Третьего раздела Речи Посполитой (1795) земли Великого княжества Литовского были включены в состав Российской империи.

В Вильнюсе - детский балетный спектакль "Щелкунчик"

В Вильнюсе - детский балетный спектакль Щелкунчик
9 декабря на сцене вильнюсского Театра танцев состоится показ единственного балетного спектакля на музыку П. И. Чайковского «Щелкунчик».

Алексей Учитель снимет фильм о Цое (9)

фото - liveinternet.ru
Режиссер Алексей Учитель со своей студией "Рок" собирается снять фильм о Цое с бюджетом 150 млн рублей. 90 млн рублей он попросил у Фонда кино.

Скончался пушкинист Римантас Сидеравичюс (2)

Скончался пушкинист Римантас Сидеравичюс
Кафедра русской филологии Вильнюсского университета с прискорбием сообщает, что на 83-м году жизни скончался Римантас Сидеравичюс, известный исследователь творчества Пушкина, долгие годы работавший на кафедре русской литературы Вильнюсского университета (1958–1999; с 1980 года доцент).

Вокалист Depeche Mode выздоровел и готов к дальнейшим концертам (1)

„Depeche Mode“
Вокалист Depeche Mode Дэйв Гаан, попавший 17 июля в больницу, уже выписан, сообщает "Белта" со ссылкой на персонал 9-й городской клинической больницы Минска.
Facebook друзья