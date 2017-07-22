История: как и для чего в Вильнюсском университете начали преподавать русский язык?

В наступающем новом учебном году (2017/2018) исполняется 219 лет с начала преподавания русского языка в Вильнюсском университете. Точнее, в Главной виленской школе – так назывался университет после того, как при императрице Екатерине II после Третьего раздела Речи Посполитой (1795) земли Великого княжества Литовского были включены в состав Российской империи.

Русский язык здесь начали преподавать с 1798/1799 учебного года. Чтобы не потеряться во времени, напомним, что в 1798 году под Новогрудком, за 150 км от Вильнюса, родился, вероятно, самый знаменитый воспитанник Вильнюсского университета, прославленный поэт Адам Мицкевич.

А в 1799 году далеко на восток от города, где был крещен его прадед Абрам Ганнибал, родился, вероятно, самый прославленный поэт русского языка Александр Пушкин.

Почему и для чего в Главной виленской школе началось преподавание русского языка?

Выпускники для успешной карьеры чиновников, учителей, врачей должны были хоть в какой-то минимальной степени знать доминирующий язык Российской империи. Русский язык преподавал назначенный виленским губернатором судейский канцелярист Мартын Зубакович, четыре года учившийся в Могилевской семинарии. О не очень высокой квалификация Зубаковича можно судить по рангу семинарии – не высшего, но среднего духовного учебного заведения, готовившего прежде всего священно- и церковнослужителей.

Когда Мицкевичу было пять лет, император Александр I, внук Екатерины II, преобразовал Главную виленскую школу в императорский Виленский университет. Устав или общие постановления императорского Виленского университета и училищ его округа, подписанный императором 18 мая 1803 года, устанавливал четыре отделения или факультета: физических и математических наук, врачебных или медицинских знаний, наук нравственных и политических, словесных наук и свободных или изящных художеств.



Для каждого факультета определялось количество главных курсов и соответствующее количество профессоров. Отделению словесных наук и изящных художеств полагалось пять главных курсов и пять профессоров для оных: красноречия и стихотворства, греческого языка и словесности, латинского, российского языка и словесности, рисования и живописи.

Таким образом была введена должность профессора российского языка и словесности. С должностью профессора в те времена связывалось понятие кафедры. Оно отнюдь не обозначало структурное подразделение факультета, как сегодня: профессор – это и есть кафедра. С такими оговорками можно говорить, что кафедра русской филологии в Вильнюсском университете была учреждена 18 мая 1803 года по юлианскому календарю, действовавшему в России, или 30 мая 1803 года по григорианскому календарю и современному летоисчислению. Григорианский календарь, кстати говоря, ввел папа римский Григорий XIII, известный также тем, что его буллой в 1579 году было подтверждено основание Академии и университета Виленского Общества Иисуса.

Квалификация Зубаковича должности профессора российского языка и словесности университета явно не соответствовала. От его услуг отказались; по 1809 год он преподавал русский язык в Виленской гимназии при университете. Куратор Виленского университета князь Адам Чарторыйский, близкий друг императора Александра I, не сразу нашел подходящую кандидатуру. В 1804 году с просьбой рекомендовать кандидата на кафедру он даже обращался к знаменитому русскому историку и писателю Николаю Карамзину.

Но создатель «Истории государства Российского» смог указать только на одного из чиновников Министерства внутренних дел, который, видимо, не был сочтен подходящим. Наконец в 1805 году на должность профессора русской словесности императорского Виленского университета был избран Иван Чернявский, которого Чарторыйскому предложил министр народного просвещения Российской империи граф Петр Завадовский. Но это уже другая история.

