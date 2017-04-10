Исполняется 80 лет со дня рождения Беллы Ахмадулиной

Ахмадулина была поэтом с удивительным, редким по красоте и чистоте голосом. Свободолюбие, максимализм, острое неприятие любой несправедливости – эти её качества проявились еще в юности, когда студенткой Литинститута она отказалась участвовать в травле Бориса Пастернака.

В яркой поэтической четверке 60-х – Рождественский, Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина – у неё особое место. Её поэзия – глубоко лиричная, была лишена даже намека на публицистичность.

Ее называли «женщиной, рожденной поэтом». Белла Ахмадулина была лицом эпохи оттепели, с красивыми, чуть раскосыми глазами и горестным ртом – наследство итальянской и татарской крови. Душа – русская, лирическая, беспокойная. Поэт со своим стилем, голосом и неподражаемой манерой чтения.

Такою – порывистой, хрупкой – писал Ахмадулину муж – художник Борис Мессерер. Быстро, легко – акварелью, стараясь уловить неуловимое. Сейчас готовит холсты для выставки к 80-летию. В мастерской Белла повсюду - муза и модель, вне времени, вне жизни и смерти. Сейчас Мессерер заканчивает необычные сборник их с Ахмадулиной своеобразной переписки.

«Письма входили в поэтическое мироощущение Беллы по той причине, что они были продолжением ее существа, продолжением ее натуры, ее поэзии, - объясняет народный художник РФ Борис Мессерер. - Свои ответы я не публикую по той причине, что они были сугубо деловые. Записками такими. И не всегда были. Я придумал эту книгу как перекличку писем Беллы и моих портретов ее, набросков. Такой эпистолярный в кавычках жанр художника».

По-своему видел Беллу Ахмадулину ее друг – фотограф, писатель, путешественник Юрий Рост. Он ловил образ Беллы на пленку – благодаря доверию модели ему удавалось чуть больше, чем другим. Многие снимки стали хрестоматийными – по ним будут помнить поэта в будущем. Рост придумал для нее свое слово – «несравниваемая». Такою и снимал.

«Довольно просто было снимать, - вспоминает фотограф, писатель Юрий Рост, - потому что там нечего было приукрашивать. Просто надо было вовремя нажать затвор… Вот эта фотография - свидетельство того, что это доверие было. Знаете, человек пишет стихи, а его фотографируют. Для этого надо, чтобы тебя как-то близко подпустили. Но она бывала и такой - праздничной, весенней».

Поэзия Ахмадулиной удивительно мелодична. Многие ее стихи были положены на музыку, которую теперь знают все.

Ахмадулина же сверялась со знакомыми композиторами – можно ли, к примеру, сказать: каркают бекары? Те восхищались и одобряли. Пианист Алексей Гориболь не раз выступал с Беллой Ахатовной на творческих вечерах. По выразительности голоса в XX веке сравнивает ее с Марией Каллас. В честь 80-летия придумал сочинить пьесу «Белла».

Друзей моих прекрасные черты

Появятся и растворятся снова…

Эти строки написала Ахмадулина в 22 года. Эти строки, положенные на музыку Микаэлом Таривердиевым, прозвучали в культовой рязановской «Иронии судьбы». Сегодня прекрасные черты главной женщины-поэта России второй половины XX века хранят в памяти те, кто ее помнит и любит.

К 80-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной смотрите на нашем канале сегодня в 19:45 программу «Главная роль» с участием народного художника России Бориса Мессерера. А в 22:55 – передачу из цикла «Больше, чем любовь».