Гребенщиков выступит в Литве с симфоническим оркестром

ru.DELFI.lt
понедельник, 13 марта 2017 г. 10:37
2 мая в 20.00 в концертном зале Compensa состоится концерт Бориса Гребенщикова «БГ Symphonia», в котором песни знаменитого российского рок-музыканта прозвучат в сопровождении симфонического оркестра.
© Organizatorių nuotr.

Осенью 2016 года в родном городе музыканта Санкт-Петербурге, в зале Академической капеллы, стартовал новый сольный проект Гребенщикова «БГ Symphonia».

За это время Гребенщиков с оркестром выступил в России, Украине, Латвии, Израиле. И везде концерты были приняты на «ура». А 2 мая даст долгожданный концерт в Вильнюсе, в зале «Compensa». Из рецензий концерта: «Тот, кто скажет, что БГ забронзовел и окончательно почувствовал себя классиком, попадет пальцем в небо. На премьере БГ играл, как будто все боги рок-н-ролла вселились в симфонический оркестр Петербургской капеллы».

Известные песни Гребенщикова и группы «АКВАРИУМ» звучали в новых аранжировках, превнося в звучание свежее дыхание. «Медитативная гребенщиковская лирика со скрипками и кларнетами сочетается идеально. И знакомые с детства песни вдруг зазвучали с таким богатством оттенков, так объемно и мощно, как в подпольные времена и не снилось», - пишут музыкальные критики о концертах.

Сочетание Бориса Гребенщикова и симфонического оркестра лишь на первый взгляд кажется непривычным. Еще в 80-е были написаны песни, которые исполнялись консерваторскими скрипачами и даже приглашенными группами струнных инструментов. А в далеком 1987 году состоялся концерт группы “Akvarium” с оркестром.

Вместе с БГ выступят музыканты группы «АКВАРИУМ»: легендарный бас-гитарист Александр Титов, соло-гитарист Алексей Зубарев и ирландский ударник Лиам Брэдли (Liam Bradley).

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