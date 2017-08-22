Grand Prix фестиваля "Перекресток" в Друскининкай - спектаклю "Ангелы Достоевского"

ru.DELFI.lt
вторник, 22 августа 2017 г. 10:28
В Друскининкай завершился третий международный фестиваль „Друскининкайский летний театральный перекресток“ („SANKRYŽA“).
"Ангелы Достоевского". Фото Русского театра Литвы

В программе фестиваля было представлено 12 спектаклей из 8 стран мира.

Фестиваль открылся 9 августа спектаклем „Ангелы Достоевского“ (Русский драматический театр Литвы) в исполнении уникальной актрисы моно жанра Бирути Мар.

Самым значительным событием фестиваля стал спектакль „Супруги Каренины“ с участием двух звезд театра и кино – Людмилы Чурсиной и Евгения Князева. Этот спектакль был представлен вне конкурсной программы, как и спектакль Елены Дудич „Рычащий воробей“ (Могилевский театр драмы), который был приглашен по просьбе зрителей уже в 3-й раз и которым завершался фестиваль.

После окончания спектакля международным жюри, в состав которого входили: Раса Васинаускайте (Литва) – театролог, доктор гуманитарных наук, профессор Литовской академии музыки, театра и кино; Александр Козак (Беларусь)– генеральный директор Брестского академического театра драмы, директор международного фестиваля „Белая вежа“; Марина Кузьмина (Литва)–актриса театра и кино и Олег Ефремов (Россия) – Художественный руководитель Подольского театра драмы, режиссер и педагог, были оглашены лучшие спектакли фестиваля.

Grand Prix достался спектаклю „Ангелы Достоевского“ (Русский драматический театр Литвы), диплом За режиссерское решение достался спектаклю „Каштанка“ (Небольшой театр, Москва) Обладателя приза зрительских симпатий определяли представители города Друскининкай. Его обладателем стала актриса Елена Дудич за спектакль „О Ромео и Джульетте, только звали их Маргарита и Абульфаз“ (театр Сузирия, Киев).

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