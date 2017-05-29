Главный приз Каннского фестиваля получил "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда

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bbcrussian.com
понедельник, 29 мая 2017 г. 10:01
Фильм "Квадрат" шведского режиссера Рубена Эстлунда получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.
© Scanpix

Он был одним из 19 картин, выдвинутых на "Золотую пальмовую ветвь" в этом году.

Жюри фестиваля возглавлял испанский режиссер Педро Альмодовар.
Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз симпатий жюри за фильм "Нелюбовь".

Приз за лучшую режиссуру получила София Коппола за "Роковое покушение" - историю о раненном во время гражданской войны в США солдате, который оказался в пансионате для девочек.

В роли директрисы пансионата снималась Николь Кидман, которая также получила специальную премию в честь 70-летия фестиваля за ее заслуги в кино.

Британский режиссер Линн Рэмси разделила премию за лучший сценарий (фильм "Тебя никогда здесь не было") с Йоргосом Лантимисом и Эфтимисом Филиппу (фильм "Убийство священного оленя").

Анализ - Александр Кан, обозреватель Русской службы Би-би-си по вопросам культуры

Решение жюри во главе с известным испанским режиссером Педро Альмадоваром стало для многих неожиданностью. На фоне новых работ таких "зубров", как Михаэль Ханеке, София Коппола, Андрей Звягинцев, Мишель Хазанавичус и Тодд Хейнс, скромная картина "Квадрат" совершенно не звездного 43-летнего шведского режиссера Рубена Эстлунда отнюдь не выглядела фаворитом.

Четыре предыдущих полнометражных картины Эстлунда заметных следов в мировом кино не оставили. Критики помнят его предыдущий фильм "Форс-мажор", но лишь короткометражка "Происшествие в банке" получила "Золотого медведя" как лучший короткометражный фильм на Берлинском кинофестивале 2011 года.

"Квадрат" - сюрреалистическая сатира, в центре которой музей современного искусства, где стираются все привычные представления о здравом смысле и морали. Директор музея - воплощение успеха и стиля в современном арт-мире (роговые очки, электромобиль и повышенное чувство социальной ответственности) - в погоне за успехом устраивает современную инсталляцию под названием "Квадрат", внутри которой каждый должен поступать так, как ему велит собственное понимание общественного блага.

Как водится в сатире, благие намерения ведут вовсе не туда, куда хотелось бы, а куда им положено идти в соответствии с известной поговоркой. Серия эскапад, в числе которых украденный кошелек и сексуальное приключение с американской журналисткой, постепенно превращают всю затею в хаос.

Апофеозом хаоса становится грандиозный официальный прием, который музей устраивает для знаменитостей и меценатов. Звездой приема должен стать притворяющийся обезьяной художник-перформансист по имени Олег - трудно удержаться от параллели с известным российским перформансистом человеком-собакой Олегом Куликом. Тем более что ужимки, прыжки и шокирующая агрессивность Олега-обезьяны из фильма вполне под стать Олегу-собаке из жизни.
Постепенно готовность гостей сносить агрессивные выходки заставляет вспомнить столь радикальные образцы из социальной психологии, как Стэнфордский эксперимент, где ролевое распределение участников между заключенными и тюремщиками довольно быстро перестало быть игрой и превратилось в реальное жестокое насилие.

В итоге чувство вины одного человека приводит все общество к нервному срыву, который только усиливает раздутая в современном обществе вера в эстетический нонконформизм современного искусства.

Истоки стиля Эстлунда, как пишет критик британской Guardian Питер Брэдшоу, - в фильмах его предшественников и соратников по острому скандинавскому кино шведа Роя Андерссона и датчанина Ларса Фон Триера. Не обошлось и без влияния Бунюэля. Но почерк его совершенно индивидуальный.
"Это кино на натянутой проволоке", - завершает свою рецензию Брэдшоу.

Премию за лучшую мужскую роль получил американец Хоакин Феникс за роль в "Тебя здесь никогда не было", в которой он играет частного подрядчика, спасающего девочку от педофилов.

Премию за лучшую женскую роль получила Диана Крюгер из Германии за главную роль в фильме "На пределе".

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