Главного приза Берлинале удостоился фильм о любви на скотобойне

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Lenta.ru
понедельник, 20 февраля 2017 г. 12:58
Главного приза 67-го Берлинского кинофестиваля — "Золотого медведя" — удостоился венгерский фильм "О теле и душе" (On Body and Soul). Об этом сообщается на сайте Берлинале.
© Scanpix

Фильм режиссера Ильдико Эньеди, как говорится в его описании, повествует о паре, "открывающей для себя сферу эмоций и физического желания, сначала по отдельности, а потом вместе". Местом действия картины является скотобойня в Будапеште, где разворачивается "удивительно красивая история любви".

Гран-при жюри достался сенегальскому режиссеру Алену Гомису за фильм "Фелисите" о певице из Киншасы, которая всеми способами пытается помочь своему тяжелобольному сыну. "Серебряного медведя" за лучшую режиссуру получил финский кинематографист Аки Каурисмяки, представивший фильм "Другая сторона надежды" (The Other Side of Hope) о судьбе сирийского беженца.

Лучшей актрисой Берлинале признана Ким Мин Хи из Южной Кореи, снявшаяся в картине Хона Сан Су "В одиночестве на пляже ночью" (On the Beach at Night Alone) о романе девушки и женатого мужчины. "Серебряного медведя" за лучшую мужскую роль получил австрийский актер Георг Фридрих, снявшийся в фильме немецкого режиссера Томаса Арслана "Светлые ночи" (Bright Nights) об отношениях отца и выросшего без него сына.

Приз за лучший сценарий получили Себастьян Лелио и Гонсало Маса за фильм "Фантастическая женщина" (A Fantastic Woman) о транссексуале, потерявшем своего возлюбленного. Награды в честь основателя фестиваля Альфреда Бауэра за самый перспективный игровой фильм удостоилась польский кинорежиссер и сценарист Агнешка Холланд за картину "След" (Spoor).

Гран-при международного жюри достался фильму "Школа номер 3" украинки Елизаветы Смит и немца Георга Жено о школьниках в Донбассе.

Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале) проводится в Германии с 1951 года. В 2016-м главную награду Берлинале — "Золотого медведя" — получил документальный фильм итальянского режиссера Джанфранко Рози "Огонь на море" о беженцах из Африки и с Ближнего Востока.

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