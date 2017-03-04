Георгий Ефремов: я был вынужден перелистать свою жизнь обратно

2-го марта в литовском Клубе писателей состоялась презентации пяти томов сочинений известного поэта, переводчика и публициста Георгия Ефремова.

Работа над изданием велась в течение 9 месяцев. В собрание вошли как ранее неопубликованные сочинения, так и переработанные старые. По словам автора, этот путь был нелёгким: с каждым произведением связаны истории и памятные события.

"Я был вынужден перелистать свою жизнь обратно. По разным причинам: скажем, многие мои друзья часто мне сетовали, что мои стихи не датированы, и очень интересно было бы знать, когда что написано. Что-то я помнил хорошо, что-то смутно, но, во всяком случае, мне пришлось задуматься над каждым сочинением. Для меня это было довольно острое, горькое занятие, потому что вокруг каждого из сюжетов возникли довольно сильные воспоминания. Стало ясно, как мало удалось передать. Хотелось бы сейчас, чтобы это все выглядело и воспринималось, как слепок времени, в котором мы все с вами жили, живём и ещё, надеюсь, проживём", ­­– рассказывает Г.Ефремов.

Автор исполнил на акустической гитаре "Главную песенку" Булата Окуджавы, после чего поделился своими воспоминаниями о детстве:

"Вся моя сознательная жизнь связана с Литвой, хотя я - москвич: родился в Москве и учился в Москве, и большинство моих самых близких друзей там, и моя мама, и дети, и внуки. Мне было шесть лет, когда из-за сложностей с сердцем мама меня привезла в Палангу. Мы с мамой вышли из поезда, и я испытал какое-то странное чувство, которого до этого не испытывал и после тоже. Я вроде как попал домой, а не в незнакомый город, и промелькнула такая мысль: "Как бы здесь хорошо было жить!" И вот это осуществилось".

По словам Ефремова, литовский язык он начал учить из-за того, что влюбился и решил "поразить воображение" той девушки. Первым переводом автора стало стихотворение литовского поэта Паулюса Ширвиса "Не смотри".

"Я прочитал стихотворение и вдруг с каким-то восторженным ужасом понял, что я его понял. Мне стало интересно. Это стихотворение меня так потрясло, что я решил пересказать его друзьям. Я попробовал, и это был и мой первый перевод, и моё первое стихотворение", ­– с улыбкой говорит он и читает свой авторский перевод.

Автор признаётся, что писать ему становится всё сложнее: "К сожалению, у меня в последние годы пишутся стихи крайне редко, а если и пишутся, то они похожи скорее на какие-то политические манифесты. Я прочту совсем недавнее стихотворение, там встречается слово "майдан", к которому я отношусь, как к некому способу народного волеизъявления: когда нет других возможностей высказаться, возникает площадь".

Остаток вечера прошел в формате тостов: Г.Ефремов приглашал своих друзей, которые пели песни, читали стихи и просто делились своими воспоминаниями и впечатлениями о творчестве автора. На сцене выступили певица и фольклористка Мария Круповес, актриса Юрате Вилунайте, поэт, прозаик, переводчик, историк и критик литовской литературы Альгимантас Бучис, литовский дипломат Ренатас Норкус, режиссёр, сценарист и актёр Альвидас Шляпикас, поэт, эссеист и переводчик Владас Бразюнас и литовский актер и бард Гедиминас Сторпирштис.

"Юра как переводчик продолжает лучшие традиции великой русской литературы, которые заключаются в том числе и во всемирной отзывчивости. Юрино тонкое ощущение литовского языка и литовской поэзии просто удивляет. Также хочу сказать о Юре как о человеке, которого Всевышний наделил удивительным даром – даром дружбы. Юра с редкой душевной щедростью издаёт книги и альбомы своих друзей. Я думаю, что это просто подвижничество", - сказала Мария Круповес.

Многие произведения звучали как на литовском, так и на русском языках. Так, Георгий Ефремов прочитал перевод стихотворения Марцелиуса Мартинайтиса "Моя страна – моя вина", а Гедиминас Сторпирштис спел песню, в основу которой легло это произведение, на языке оригинала. Благодаря поэту Владасу Бразюнасу, на литовском языке прозвучали стихотворения, написанные Ефремовым на русском языке.

Напоследок Ефремов поблагодарил всех присутствующих и прочитал одно из последних написанных им стихотворений – "Северный бег". В завершении вечера автор подарил гостям мероприятия собрания своих сочинений.

Георгий Ефремов – поэт, переводчик и публицист. В 2006 году он стал первым лауреатом премии Юргиса Балтрушайтиса, учреждённой Фондом Юргиса Балтрушайтиса. В 2007 году был награждён премией "Мэтр перевода", учреждённой Фондом первого президента России Б.Ельцина