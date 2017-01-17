Галлюцинации на радио Baltkom: расслабьтесь и получайте информацию

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вторник, 17 января 2017 г. 12:47
Галлюцинации – тема очередного большого круглого стола на радио Baltkom, который пройдет в этот вторник, 17 января, с 13 до 15 часов. Почему они возникают? Какой “месседж” они несут? Можно ли их контролировать?
© Shutterstock nuotr.

Эти и другие вопросы журналисты радио Baltkom Вадим Радионов и Константин Ранкс обсудят с экспертами в студии, а также по телефону и скайпу.

Мы ждем в студии – кинорежиссера Станислава Токалова, писателя-фантаста Далию Трускиновскую, нарколога и психотерапевта Бориса Фалькова, психиатра Игоря Кудрявцева и журналиста Дениса Пашковского (Денисова), который пережил несколько операций на головном мозге из-за метастаз меланомы и наблюдал сильные галлюцинации после этих процедур. Также к нам придет программист Максим Крылов: ведь компьютеры тоже испытывают “глюки”. Попробуем сравнить их с человеческими.

На прямую связь с нашей студией согласились выйти: российский художник, лидер арт-движения “Митьки” Дмитрий Шагин, французский писатель, автор романа “Мечеть парижской Богоматери” Елена Чудинова, Верховный шаман Бурятии Баир Цырендоржиев.

Также нам удалось получить комментарий российского писателя, автора романа “Лавр”, профессора Евгения Водолазкина (обладатель престижной премии “Большая книга”), известного рэп-исполнителя Птахи, пережившего, по его словам чудовищный галлюциногенный опыт, и российского профессора, клинического психолога, специалиста по болезни Альцгеймера Ирины Рощиной.

Круглый стол на радио Baltkom пройдет в прямом эфире с участием партнерских СМИ – телеканала “ETV+”, “Новой газеты Балтия”, “СпектрПресс”, “Окно в Москву”, а также ru.delfi.lt.

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