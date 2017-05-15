Fusedmarc вернулись в Литву: пропали все их вещи

Правда, журналистам пришлось подождать, пока участники дуэта выйдут в зал прибытия - пропали все их вещи.

"Видимо, Киев не хотел нас отпускать, снова не приехали наши вещи: ни инструментов, ни чемоданов, - говорила Виктория. - Будут только завтра утром".

На вопрос о том, не было ли в чемоданах ключей от дома, В.Ивановская усмехнулась: "Одни, может и были, но у нас есть много друзей, найдем, где приютиться".

Вещи музыкантов пропали и тогда, когда они выезжали в Киев. Пропал чемодан, в котором находились сценические наряды исполнителей, однако через сутки их все же удалось получить обратно.

Fusedmarc не скрывали, что чувствовали себя после "Евровидения" очень хорошо: "Мы сделали очень много красивых вещей, настроение очень хорошее".

Услышав вопрос о том, будут ли они участвовать в конкурсе еще раз, оба музыканта не колеблясь ответили. "Мы - артисты, если будет знак, то точно да", - говорили Fusedmarc.

В Киев Денис и Виктория в сопровождении делегации из Литвы и представителей СМИ вылетели утром 1 мая. Большую часть времени в Киеве музыканты посвятили репетициям, а в свободное время знакомились с Киевом.

Виктория была в Киеве впервые, Денис уже был один раз, но лишь в детстве, поэтому нынешняя поездка была как новое знакомство.

Во втором полуфинале конкурса группе не удалось выйти в лидеры, из 18-ти участников они стали 17-ми, оставив на последнем месте набравших меньше баллов представителей Сен-Марино, однако музыканты не придают этому большого значения. По их словам, о том, какое место они заняли, они узнали из СМИ только в аэропорту в Вильнюсе.

"Число 17 очень хорошее, поскольку есть 1 и 7. Все хорошо", - говорила Виктория.

После полуфинала, Виктория и Денис рассказали, что рады возможности принять участие в конкурсе и намерены продолжать работать дальше.

"Мы увидели людей. Это общая сила. Вся поддержка, мощь. Мы и дальше будем со всеми вместе и попытаемся не упустить это настроение. Даже сложно описать это словами. Это было сильно до слез. Мы держались за руки и плакали, не думая о выигрыше и какой-то большой досаде. Мы просто были такими, какие есть", - улыбалась В.Ивановская.

DELFI напоминает, что на конкурсе "Евровидение" победу одержал Сальвадор Собралис. Это 49-й раз, когда Португалия принимала участие в конкурсе, однако это первая победа страны на этом песенном состязании.

"Не понимаю баллов. Кто-то из моей команды сказал, что я выиграл и все", - удивлялся своей победе португалец.

Сразу после того, как он был объявлен победителем, Сальвадор ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. Услышав вопрос, что с завтрашнего дня будет по другому, он недолго думая сказал, что будет просто делать то, что запланировал.

"Летом я запланировал тур по Португалии. Просто буду дальше жить своей жизнью, - говорил С.Собралис. - Да, приятно, но сегодня ты выигрываешь, а завтра никто этого уже не помнит. Именно поэтому я буду работать дальше, записывать альбом. Нужно работать дальше".