ФОТО: Каким видели 2017 в советском диафильме 1960 года

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SHOWTIME!
среда, 4 января 2017 г. 18:24
В 1960 году художники и авторы на советской студии "Диафильм" решили пофантазировать на тему того, каким будет СССР на столетнюю годовщину Великой Октябрьской революции, то есть в 2017 году, сообщает Tjournal.
Foto: Художник Леонид Смехов, производство студии "Диафильм", 1960 г

Советский диафильм так и называется: "В 2017 году". Всего в диафильме 45 слайдов. Авторы комикса - В.Струкова и В.Шевченко, художник - Леонид Смехов.

По мнению авторов, в 2017 году пионерам на уроке географии рассказывалось о последних достижениях научно-технического прогресса.

В частности, через 50-60 лет в Советском Союзе должны были появиться фотонные ракеты, роботы, телевидефоны и атомные поезда, а технологии использовались для улучшения климата Дальнего Востока и для освоения не только космоса, но и недр Земли. В этих условиях СССР продолжал бороться с "империалистами", испытывающими "запрещенное мезонное оружие".

Что касается бытовой техники, то, как полагали авторы диафильма, на кухне станет незаменимым кулинарный автомат, общаться люди будут по телевидефону, а управлять погодой будет летающая станция.

Диафильм это отпечатанные на 35-ти мм пленке набор последовательных слайдов с текстом (как правило, внизу изображения на экране). Показывался на экране в затемненном помещении с помощью проектора. На слайдах показывались познавательные диафильмы по литературе, географии, физике и другие темы, а также рассказы и сказки. В 1963 году студия "Диафильм" освоила выпуск озвученных диафильмов.

По сути, советские диафильмы - это уникальное явление, и видео не является его полноценной заменой. У диафильмов темп повествования задаётся самим зрителем, и регулируется в зависимости от скорости восприятия. Взрослый или ребёнок сначала слушает текст (ребенок может и сам читать), затем разглядывает статичную картинку, изучает детали, а потом идет процесс обсуждения.

Некоторые диафильмы напоминали западные комиксы. Например, диафильм "Затерянный мир" по мотивам книги Артура Конан-Дойля. Вот диафильм - "Девятая планета Тайи", а вот здесь - диафильм "Ну, погоди!".

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ФОТО: Каким видели 2017 в советском диафильме 1960 года (4)

Foto: Художник Леонид Смехов, производство студии Диафильм, 1960 г
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