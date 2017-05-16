Forbes составил рейтинг самых успешных российских режиссеров

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NEWSru.com
вторник, 16 мая 2017 г. 11:06
Российский журнал Forbes впервые составил рейтинг самых коммерчески успешных режиссеров РФ. В него попали создатели фильмов, сборы которых значительно превзошли потраченные бюджеты на их производство. Анализировались картины, снятые после 2000 года.
© "Acmefilm"

Первое место в рейтинге с большим отрывом занял Тимур Бекмамбетов, фильмы которого заработали 430 млн долларов. Самый кассовый из них - "Особо опасен" с Анджелиной Джоли и Морганом Фрименом в главных ролях. Картина собрала в прокате на 341,4 млн долларов больше затрат на ее производство.

Второе место получил арт-директор компании Бекмамбетова Bazelevs Production Леван Габриадзе, сыгравший в культовом фильме Георгия Данелии "Кин-дза-дза". Его фильмы принесли 79,3 млн долларов, из этих средств 64 млн долларов заработала картина "Убрать из друзей".

Третьим в рейтинге стал Федор Бондарчук с общим показателем 70 млн долларов. Самый кассовый фильм режиссера "Сталинград" принес 69 млн долларов. Далее в списке расположились: Николай Лебедев ("Волкодав из рода Серых Псов"), Дмитрий Дьяченко ("О чем еще говорят мужчины"), Жора Крыжовников ("Горько!").

Издание отмечает, что под словом "успех" составители подразумевали исключительно коммерческую прибыль фильмов, которые сняли упомянутые в рейтинге режиссеры. "Оценивать художественную ценность самых кассовых картин мы не беремся - оставим это профессионалам. Поэтому в списке нет имен многих известных российских режиссеров, признанных мировым киносообществом: Андрея Звягинцева, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского, Александра Сокурова и других", - говорится в статье в журнале.

При составлении рейтинга издание проанализировало данные о бюджетах и кассовых сборах всех российских фильмов, снятых начиная с 2000 года и побывавших в прокате как российском, так и мировом. Были использованы сведения "Кинопоиска" и "Бюллетеня кинопрокатчика", затем эти цифры проверили у компаний-производителей.

NEWSru.com
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