Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей 2017 года

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Lenta.ru
пятница, 4 августа 2017 г. 16:55
Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых писателей за 2017 год. Рейтинг, который будет полностью опубликован в сентябрьском номере, частично доступен на сайте издания.
Joanne Rowling
© Vida Press

Возглавила перечень британская писательница Джоан Роулинг, автор поттерианы. Она заработала 95 миллионов долларов за последние 12 месяцев. Роулинг вернулась на первую строчку впервые с 2008 года.

В рейтинге появилась еще одна женщина — британка Пола Хокинс, получившая известность благодаря роману "Девушка в поезде", который был экранизирован.

В то же время из списка исчезли имена американского фантаста Джорджа Мартина, чей цикл книг "Песнь льда и пламени" лег в основу сериала "Игра престолов", а также Джона Грина, автора работ "Виноваты звезды", "В поисках Аляски" и "Бумажные города".

Как отмечают составители рейтинга, произведения пяти из топ-11 писателей были экранизированы, но основную часть заработка им принесли продажи именно книг. Вместе эти 11 авторов продали более 30 миллионов копий в США за год, что принесло им 312 миллионов долларов.

Lenta.ru
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Культура

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