Финский режиссер Каурисмяки объявил о завершении карьеры

Lenta.ru
пятница, 17 февраля 2017 г. 17:08
Известный финский кинорежиссер Аки Каурисмяки завершает свою карьеру. Об этом он объявил в интервью Yle на Берлинском кинофестивале.
Akis Kaurismakis
© "Lietuvos žinios"

"Я устал. Я хочу наконец-то начать жить своей жизнью", — отметил Каурисмяки. "Конечно, я и раньше об этом говорил, но сейчас точно adiós", — добавил он.

На Берлинский фестиваль Каурисмяки приехал со своей новой картиной "По ту сторону надежды", вошедшей в конкурсную программу фестиваля. "Вполне возможно, что этот фильм станет последним", — сказал 59-летний режиссер.

Из заявления Каурисмяки следует, что планируемая трилогия, которая раскрывает тему портовых городов, ограничится двумя частями. Первая картина серии, "Гавр", вышла в 2011 году.

В 1994 году Каурисмяки вместе с польским коллегой Кшиштофом Кесьлевским объявил о завершении карьеры — также на Берлинском кинофестивале.

Всего Каурисмяки снял 18 полнометражных фильмов. Его киноленты были номинированы на "Оскар". Он также бойкотировал церемонии вручения американской кинопремии в знак протеста против внешней политики США.

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Финский режиссер Каурисмяки объявил о завершении карьеры

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