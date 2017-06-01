Финал сезона Русского театра Литвы – гастроли в Санкт Петербурге

Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) окончание своего 71-го сезона отмечает гастрольной поездкой в Санкт Петербург. 31-го мая на сцене Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева, в программе традиционного международного театрального фестиваля «Радуга» будет сыгран спектакль РДТЛ «Король Лир».

Это важное для театра выступление имеет особое значение и для постановщика спектакля «Король Лир», руководителя РДТЛ Йонаса Вайткуса.

Сорок три года тому назад он окончил курс режиссуры в тогдашнем ленинградском театральном институте ЛГИТМиК, в студии педагога и режиссёра Зиновия Корогодского при ленинградском Театре юного зрителя. З. Корогодский в 1962-1986 г. был руководителем этого театра.

В прошлом году театр торжественно отметил 90-летие этого знаменитого русского театрального режиссёра и учителя Й. Вайткуса

Йонас Вайткус:

– Тогда, когда я учился у З. Корогодского, мне приходилось и самому играть на сцене этого театра. Поэтому это выступление нашего театра и для меня лично является определённым возвращением к «началу всех начал». – А если говорить о прошедшем 71-ом сезоне РДТЛ, то я считаю, что это был очень удачный сезон. Нашему театру удалось стать полноценной частью общей панорамы профессиональных театров Литвы, завоевать внимание широкой публики, как русскоязычной, так и литовской, наше творчество было по достоинству оценено профессионалами.

Наш театр впервые удостоился столь многочисленных и разнообразных номинаций и наград во время церемонии вручения «Золотых сценических крестов». Был награждён наш спектакль «Код: HAMLET» в постановке Ольги Лапиной, актриса РДТЛ Евгения Гладий удостоилась титула лучшей актрисы, лучшей создательницей музыки для театра была провозглашена композитор нашего театра Рита Мачилюнайте-Дочкувене, награды также удостоились и создатели нашего спектакля «Семь пятниц фарисея Савла». Мне думается, что все эти достижения являются следствием правильного нами избранного направления, последовательного воплощения принципов творческой деятельности, социальной политики и гражданской позиции нашего театра.

В нашем театре сложилась красивая традиция начинать свой сезон с мировой премьеры новой пьесы. И началом этого сезона явилась премьера спектакля по пьесе москвича Александра Андреева «Семь пятниц фарисея Савла», которая у нас была поставлена вообще в первый раз. Драматург Габриеле Лабанаускайте в содружестве с уже постоянно сотрудничающим с нашим театром режиссёром из Латвии Георгием Сурковым и актёрами нашего театра вместе создали уникальный документальный спектакль #RODINA. Были воплощены замысел и мечта актрисы нашего театра и талантливой художницы Евгении Русаковой, которые были реализованы в постановке изысканно эстетичного спектакля для детей «Сказка о царе Салтане». Сезон завершила эффектная постановка спектакля «Легенда о Великом Комбинаторе» по роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», которую задумал и осуществил режиссёр Роландас Аткочюнас со своей постоянной международной творческой командой (художница по костюмам Йоланта Римкуте, композитор Гедрюс Пускунигис и сценограф из Латвии Мартиньш Вилкарсис), и в котором ярко проявилась большая часть актёрской труппы РДТЛ.

Также для нас важен тот факт, что в начале сезона пьеса на литовском языке «Невыученные уроки», сочинённая актёром РДТЛ Александром Шпилевым, удостоилась главного приза конкурса литовской драматургии имени Дали Тамулявичюте. Премьера спектакля нашего театра по этой пьесе состоится в конце сентября, на открытии театрального фестиваля имени Д. Тамулявичюте.

В настоящее время в театре уже идут репетиции будущего спектакля по пьесе Б. Шоу «Пигмалион», которую осуществляет молодая постановщица Линда Урбона, воспитанница Института театра и кино им. Шота Руставели, Тбилиси, Грузия. Премьера намечена на сентябрь. Также существует договорённость с драматургом Миндаугасом Валюкасом и режиссёром Георгием Сурковым о постановке этой осенью документального спектакля из жизни школьников (рабочее название «Школьная драма»). А в октябре режиссёр Оскарас Коршуновас приступит к репетициям пьесы Марюса Ивашкявичюса на русском языке под названием «Русский роман», премьера которого намечена на ближайший январь.

– В наступающем сезоне, весной следующего года, как известно, завершится Ваша вторая каденция в качестве руководителя Русского драматического театра Литвы. Каковы Ваши творческие планы, и как Вы планируете свою дальнейшую роль в жизни этого театра?

– Я ещё окончательно не определился в выборе своих ближайших творческих планов и не буду спешить их озвучивать. В первые месяцы будущего сезона в театре намечается бурная творческая жизнь, так что у меня будет достаточно времени определиться. Факту окончания моей второй каденции на посту руководителя театра я не склонен придавать чересчур большое значение. Мне ясно лишь одно, что не собираюсь резко обрывать свою творческую деятельность в этом театре, а в какой форме она будет продолжаться, это уже не столь важно. Творческий вклад, созданный за годы моего руководства театром, положительные сдвиги, произошедшие в его жизни, всё большая значимость этого театра в общей культурной панораме Литвы явно свидетельствуют о том, что ещё не все перспективы моего участия в этом процессе являются исчерпанными. А если говорить о проблемах, то они всегда есть и будут, и вместе с коллективом театра будем их решать.

Одним из намечающихся новшеств является программа Малой сцены нашего театра, где мы намереваемся предъявлять публике заявки молодых театральных создателей на возможные будущие постановки. Таким образом мы будем готовиться к открытию ещё одной нашей новой современной сцены, строительство которой намечено начать в этом году, и которая будет иметь свой отдельный репертуар. Из этого будущего списка возможных постановок я уже сейчас могу назвать заявку молодого режиссёра, воспитанника Литовской академии музыки и театра (ЛАМТ) Аугустаса Горнаткявичюса на спектакль по пьесе Герхарта Гауптмана «Одинокие», в которой заняты и актёры студенты ЛАМТ, и другие зрелые артисты нашего и других театров.

Также здесь намечен показ заявки на спектакль по пьесе Аугуста Стриндберга «Кредиторы», которую подготовили студенты мною руководимого курса актёров ЛАМТ и самостоятельную работу актёров РДТЛ по пьесе Мариуса фон Мариенбурга «Урод», режиссёр Александр Шпилевой.