Филологи: имя Чапаева уходит из анекдотов

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NEWSru.com
пятница, 10 февраля 2017 г. 12:13
Мода на анекдоты с упоминанием русского военачальника Василия Чапаева, родившегося ровно 130 лет назад 9 февраля, в России прошла, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Института русского языка имени В.В. Виноградова, кандидата филологических наук Елену Шмелеву.
© Wikipedia.org

Новых смешных историй с этим героем не появляется, но какие-то фразы из старых превратились в крылатые выражения. "Конечно, мода прошла, новых анекдотов о Чапаеве не появляется, но старые анекдоты еще живут, их вспоминают и пересказывают", - пояснила Шмелева.

По ее словам, некоторые анекдоты про Чапаева разошлись на цитаты и крылатые слова. "Например, из анекдота "Василий Иванович, белые в лесу! - Не до грибов, Петя, не до грибов" пошло выражение: "Не до грибов, Петя, не до грибов". А из анекдота "Василий Иванович, у тебя ноги грязнее моих! - Так я же старше, Петя" - выражение "У меня ноги грязнее" в значении "я опытнее, больше знаю", - рассказала Шмелева.

Василий Чапаев (1887-1919) командовал 25-й стрелковой дивизией Красной армии, отличившейся в Бугурусланской, Белебеевской и Уфимской операциях во время контрнаступления Восточного фронта против войск Александра Колчака.

NEWSru.com
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Филологи: имя Чапаева уходит из анекдотов
Мода на анекдоты с упоминанием русского военачальника Василия Чапаева, родившегося ровно 130 лет назад 9 февраля, в России прошла, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Института русского языка имени В.В. Виноградова, кандидата филологических наук Елену Шмелеву.

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