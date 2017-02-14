"Евровидение" в Киеве: творческая команда покинула шоу

Творческая команда, которая работала над подготовкой песенного шоу "Евровидение" в Киеве, объявила, что уходит. Сообщается, что уходят они "из-за непрозрачности финансовой стороны конкурса".

Напомним, 62-й конкурс песни Евровидение пройдет в Киеве благодаря победе Джамалы на песенном конкурсе 2016 года, который состоялся в Стокгольме, Швеция.

Полуфиналы Евровидения 2017 пройдут 9 мая и 11 мая, а финал конкурса состоится 13 мая 2017 года. Украина примет конкурс уже во второй раз.

Команда, которая отвечала за организацию «Евровидения-2017» в Украине, покинула проект. Появилось новое руководство, которое продолжит организацию проекта и ясно, что это конфликт на почве финансирования песенного конкурса. Об этом в комментарии корреспонденту ГолосUA сообщил политолог Алексей Якубин.

«Это происходит потому, что многие команды, которые дрались за организацию «Евровидения», преследуют цель заработать на этом. Скажем так, часть денег, которые выделялись на проведение конкурса, они пытаются потратить не по назначению. Именно поэтому мы видим торможение в организации «Евровидения» и раздоры внутри команд»,- завил политолог.

Якубин отметил, что, несмотря на проведения антикоррупционных реформ, продолжаются проблемы в тендерных закупках.

«Также не для кого не секрет, что у нас хронически недофинансируются многие государственные органы телевидения. Если посмотреть на бюджет «Евровидения», то мы можем увидеть, что большую часть бюджета составляют перекинутые средства, которые выделялись на Национальную телекомпанию. Теперь значительная часть этих средств пойдет на конкурс «Евровидение», при этом вопрос, что будет с развитием Национальной телекомпании после конкурса, мало кого волнует», - сообщил политолог.

Тем временем, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подготовке и проведению «Евровидения» в Украине ничего не угрожает, сообщает 112 Украина.

«Мы в плановом режиме профессионально готовимся к проведению «Евровидения». «Евровидению» в Украине абсолютно ничего не угрожает, и оно будет проведено на самом высоком уровне», – отметил Гройсман.

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины подчеркивают необходимость активной подготовки к проведению международного песенного конкурса, а "выяснять отношения" нет времени.

Как сообщает УНИАН, об этом представители НОТУ сказали во время брифинга по поводу заявления части команды НОТУ о прекращении работы в оргкомитете конкурса.

"Я не знаю, по крайней мере по состоянию на сейчас, ни одного человека, который бы ушел с проекта из тех людей, которые занимаются производственной частью и телевизионным шоу", - сказал заместитель генерального директора НОТУ Павел Грицак и выразил благодарность ивент-команде.

Он отметил, что проходили определенные дискуссии, в частности, и с этой командой, которая занималась событиями, - относительно места проведения определенных мероприятий конкурса. На вопрос, будет ли формироваться новая команда, Грицак отметил, что в настоящее время речь идет лишь о сообщениях в соцсетях, но официальных заявлений нет.

"На вакантные места, которые появятся, мы будем искать других людей. Более того, мы будем спрашивать совета, в частности, у команды, которая занималась событием, - кого они могли бы посоветовать", - сказал представитель НОТУ.

Говоря, в частности, об исполнительном продюсере "Евровидения-2017" Виктории Романовой, он отметил, что это, в определенной степени, "потеря в команде "Евровидения", но мы должны двигаться дальше".

"Во второй половине декабря прошлого года я был приглашен как антикризисный менеджер... Возможно, были какие-то жесткие шаги или интенсивная работа, но учитывая то, сколько времени у нас остается до старта "Евровидения", мы должны каждый день принимать определенные решения", - сказал Грицак.

Он также отметил, что в письме работников, которые заявили о выходе из проекта, он не увидел конкретных названий тендеров или процессов.

"Но я готов с завтрашнего дня выслушать и учесть это все", - сказал заместитель гендиректора.

В свою очередь, временно исполняющая обязанности председателя правления НОТУ Анна Бычок заметила, что НОТУ является вещателем-организатором "Евровидения" и есть конкретные сроки выполнения соответствующего условия соглашения.

"У нас нет времени выяснять отношения", - сказала она.

Бычок добавила: "Почему Блощинский (ивент-менеджер Денис Блощинский - ред.), Харебин (исполнительный продюсер "Евровидения-2017" Александр Харебин - ред.) должен иметь презентации, идут ли вовремя сроки проведения тендеров? На самом деле график утверждается Европейским вещательным союзом. Действительно, говорим то, что есть задержка... в проведении тендеров. Но мы это упущение должны догнать и конкурс должны провести".

Кроме того, она добавила, что никаких официальных заявлений об увольнении к ней, как к руководителю, не поступило.

"Наши работники, которые являются штатными работниками, - они остаются работать. Трое людей - Харебин, Асман (коммерческий директор НТКУ Ирина Асман) и Романова - я сегодня с Викторией Романовой провела еще раз переговоры - они остаются, у нас есть огромные международные проекты, они остаются работать. Будет желание работать на песенном конкурсе "Евровидение" - просим, пожалуйста, приходите", - сказала Бычок.