Евровидение-2017: появился полный список участников конкурса

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2017 опубликовали на официальном сайте имена всех участников-представителей 43 стран.

1. Албания

Lindita Halimi - World

2. Армения

Artsvik - Fly With Me (релиз композиции состоится 18 марта)

3. Австралия

Isaiah - Don't Come Easy

4. Азербайджан

Dihaj - Skeletons

5. Бельгия

Blanche - City Lights

6. Кипр

Hovig - Gravity

7. Чехия

Martina Bаrta - My Turn

8. Финляндия

Norma John - Blackbird

9. Грузия

Tako Gachechiladze - Keep The Faith

10. Греция

Demy - This Is Love

11. Исландия

Svala - Paper

12. Латвия

Triana Park - Line

13. Молдова

SunStroke Project - Hey Mamma!

14. Черногория

Slavko Kalezić - Space

15. Польша

Kasia Moś - Flashlight

16. Португалия

Salvador Sobral - Amar Pelos Dois

17. Словения

Omar Naber - On My Way

18. Швеция

Robin Bengtsson - I Can't Go On

Второй полуфинал (состоится 11 мая)

1. Австрия

Nathan Trent - Running On Air

2. Беларусь

NAVIBAND - Гісторыя майго жыцця

3. Болгария

Кристиан Костов - Beautiful Mess

4. Хорватия

Jacques Houdek - My Friend

5. Дания

Anja Nissen - Where I Am

6. Эстония

Koit Toome and Laura - Verona

7. Македония

Jana Burčeska - Dance Alone

8. Венгрия

Joci Pápai - Origo

9. Ирландия

Brendan Murray - Dying To Try

10. Израиль

IMRI – I FEEL ALIVE

11. Литва

Fusedmarc - Rain Of Revolution

12. Мальта

Claudia Faniello - Breathlessly

13. Норвегия

JOWST - Grab The Moment

14. Румыния

Ilinca feat. Alex Florea - Yodel It!

15. Россия

Юлия Самойлова - Flame Is Burning

16. Сан-Марино

Valentina Monetta & Jimmie Wilson - Spirit Of The Night

17. Сербия

Tijana Bogićević - In Too Deep

18. Швейцария

Timebelle - Apollo

19. Нидерланды

OG3NE - Lights and Shadows

Участники конкурса, напрямую вышедшие в финал:

1. Франция

Alma - Requiem

2. Германия

Levina - Perfect Life

3. Италия

Francesco Gabbani - Occidentali's Karma

4. Испания

Manel Navarro - Do It For Your Lover

5. Великобритания

Lucie Jones - Never Give Up On You

6. Украина

O.Torvald - Time

Вчера также стало известно, что участник от Украины на конкурсе Евровидение-2017, группа O.Torvald выступит в финале 13 мая под номером 22.