Европейский вещательный союз: "Евровидение" пройдет в Киеве

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УНИАН
четверг, 6 апреля 2017 г. 09:33
Во время Генеральной Ассамблеи Европейского вещательного союза (ЕВС), которая проходила в швейцарской Лозанне 8 декабря, было окончательно подтверждено, что международный песенный конкурс весной 2017 года будет принимать Киев.
© AFP/Scanpix

Об этом сообщает "UA: Перший". Такое решение было принято, учитывая отчет исполнительных продюсеров Евровидения-2017 Александра Харебина и Виктории Романовой о состоянии подготовки к проведению конкурса. Поэтому в дальнейшем не может быть никаких дискуссий по поводу места проведения Евровидения-2017.

Читайте также Организаторы "Евровидения" не просили Киев отменить "черные списки" российских артистов Представители Украины во время Генеральной Ассамблеи ЕВС презентовали команду "Евровидения-2017" и проделанную работу по подготовке к песенному конкурсу. Был объявлен бюджет на проведение "Евровидения" в Киеве, который составляет 655,7 миллионов гривен. Из них 455,7 миллиона гривен предусмотрено в проекте бюджета Украины, а еще 200 – предоставляет город-хозяин песенного конкурса - Киев.

Также исполнительные продюсеры Евровидения-2017 отчитались о готовности нормативно-правовой базы для организации и проведения песенного конкурса в Украине. В ближайшее время будет публично представлена творческая концепция "Евровидения-2017" – слоган и лого песенного конкурса. Идеи для оформления Еврошоу Национальной телекомпании Украины предложили 11 лучших креативных агентств страны.

Сейчас продолжается отбор официальных билетного и туристического операторов "Евровидение-2017". Уже утверждена творческая концепция сцены главной арены песенного конкурса. А в конце декабря – начале января будут объявлены цены на билеты. На днях стартует отбор волонтеров на "Евровидение-2017" и экскурсионного бюро. Разработана социальная программа знакомства иностранных гостей с Киевом. В ближайшее время также будут объявлены локации для проведения церемонии открытия, красной дорожки, места расположения Евроклуба и Еврогородка.

УНИАН
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