Евгения Гладий о Русском театре: нужны и литовские титры, и литовские режиссёры

Украинка Евгения Гладий, сыгравшая главную роль Варвары Самсиковой в спектакле «Лёд», стала лучшей актрисой Литвы 2016 года.

Впервые в истории награды «Золотой сценический крест» лауреатом стала артистка Русского драматического театра Литвы. Этот спектакль знаменателен для актрисы ещё и тем, что во время его премьеры Евгения впервые ощутила в себе первый трепет зародившейся в ней другой жизни.

Совсем рядом с пьедесталом награды «Золотой сценический крест» Е. Гладий ощутила себя и в прошлом году, благодаря её ролям в спектаклях «Великое зло» и «Русская тетрадь».

«Уже одно то, что я тогда попала в тройку претенденток, рядом с актрисами Эгле Габренайте и Виктория Куодите, было для меня чрезвычайно высокой оценкой. Ведь литовский театр так силён, здесь много прекрасных актёров. А заслужить «Золотой сценический крест» было уже абсолютной неожиданностью. Это чрезвычайно приятно», – в разговоре с журналистом DELFI сказала Е. Гладий.

Родилась в актёрской семье

"Ёлка у Ивановых" © Dmitrijus Matvejevas





Евгения родилась в семье актёров. Её отец Григорий Гладий свой сценический путь начал в Украине, ему пришлось играть и в Литве, в спектаклях и фильмах режиссёра Йонаса Вайткуса, таких, как «М. К. Ч. Зодиак», также в фильме режиссёра Арунаса Жебрюнаса «Игры хамелеона».

Потом он отправился в Москву, где окончил Государственный театральный институт ГИТИС, играл в театре Анатолия Васильева «Школа драматического искусства». В 1990 г. эмигрировал в Канаду, где обитает до сих пор.

Мать Евгении, актриса Елена Кривда, играет в Киевском академическом театре «Колесо», снялась в целом ряду украинских и российских фильмов.

Е. Гладий окончила две высших школы, изучала германистику в Киевском национальном институтe им. Тараса Шевченко и училась актёрскому мастерству в Институте театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого. Во время гастролей вместе с маминым театром в Румынии прекрасно владевшая английским четырнадцатилетняя девочка-подросток уже приняла участие в них в качестве переводчика. В театре пробежало всё детство и отрочество Евгении. Всегда была рядом с мамой, т.к. её отцу ещё до её рождения пришлось покинуть родину, практически – отправиться в изгнание. Дома он появлялся редко.

Будучи на третьем курсе германистики, Е. Гладий помышляла об актёрстве, и неожиданно получила предложение сняться в одном студенческом фильме. Проба была настолько успешной, что после этого новые предложения сниматься посыпались как из рога изобилия.

Первый международный проект, в котором она приняла участие, был итальянский триллер «Эвиленко» (2004 г.), вольная интерпретация истории серийного убийцы Андрея Чикатило. Молоденькая актриса в этом филе играла в паре с кинозвездой Малькольмом Макдaуэлом.

В 2015 году ей был присуждён престижный приз «Телетриумф» (украинская версия награды «Эмми») за актёрские работы на телевидении.

По окончании учёбы в театральном вузе актриса играла в киевском «Tеатре на Подоле», затем отправилась в Москву, где участвовала в деятельности театра «teatr.doc».

Связи с Литвой – сызмальства

Связи с Литвой у Евгении начались с малых лет. Отправной точкой в этом смысле стала фигура Й. Вайткуса. Он пригласил отца Евгении в Каунасский драматический театр, потому семья украинского актёра там обитала некоторое время.

Г. Гладий преподавал в тогдашней Литовской государственной консерватории, затем, в конце своей учёбы в ГИТИС, в Русском драматическом театре поставил свой дипломный спектакль «Приглашение на казнь» по Набокову (1989 г.).

Ещё одна встреча Евгении с Й. Вайткусом состоялась в Киеве, во время просмотра студенческого спектакля. Они снова повстречались в Москве, на фестивале «Золотая маска», где режиссёр был членом жюри. Й. Вайткус пригласил актрису на свою премьеру в Вильнюс, также предложил ей прочесть пьесу погибшей во время теракта в Домодедовском аэропорту украинской сочинительницы пьес Анны Яблонской «Язычники». Режиссёр имел намерения её поставить, и дал понять, что Евгения может рассчитывать на главную роль.

Опознала тело любимого человека

Но так сложилось, что премьера «Язычников» была отложена, и вместо неё была сыграна другая. В это же время Евгения испытала горькую потерю – в Москве погиб её близкий друг, многообещающий актёр театра «teatr.doc» Никита Емшанов. Накануне своего двадцать восьмого дня рождения он, выйдя с киносъемочной площадки, отправился праздновать с друзьями в клуб. Поутру они все уселись в видавший виды мерседес актёра и отправились по московским улицам. На одном из перекрёстков водитель не справился с управлением, и все пассажиры погибли.

Евгения была последняя, кто в тот вечер общался с Никитой. В два часа ночи она позвонила из Киева и поздравила свою бывшую любовь с днём рождения. А в шесть утра ей позвонили, что Никита мёртв. Пришлось лететь в Москву на опознание тела Н. Елимшанова.

Стремилась обосноваться в Литве

После этой беды актриса стремилась сменить обстановку, завершить московский этап жизни. Именно тогда РДТЛ пригласил её приехать в Литву.

Первой её здесь сыгранной ролью стала Пузырёва-мать в спектакле Й. Вайткуса «Ёлка у Ивановых» по Александру Введенскому.

Некоторое время спустя закончилась её виза, и ей пришлось вернуться на родину. «Обычно в таких случаях решительность иссякает, раз уж ничего нельзя поделать. Приходится смириться с обстоятельствами, и жить себе дальше в ожидании другого удобного случая. Но на сей раз мой энтузиазм не заглох. Я осознала, что мне нравится здесь жить и работать», – говорит Е. Гладий. Она приложила максимум стараний и вернулась в Вильнюс.

У Е. Гладий растёт девятимесячная дочка Ева. Оказывается, что спектакль, озаривший её блеском «Золотого сценического креста», ознаменовался ещё и тем, что на его премьере она ощутила первый трепет своего ребёнка.

«Я была в гримёрке, и вдруг, перед самым выходом на сцену, ощутила, как во мне он затрепетал. Поэтому «Лёд» для меня навсегда останется особым спектаклем».

Последние ею созданные роли – это несколько персонажей в спектакле режиссёра Роландаса Аткочюнаса «Легенда о Великом Комбинаторе», в числе которых – и «мадам хо-хо», Эллочка Людоедка.

Русскому театру следует приспособиться

"Семь красавиц" © Dmitrijus Matvejevas





На вопрос, как она видит перспективы Русского драматического театра Литвы, уже пять лет здесь работающая Е. Гладий считает, что в обозримом будущем они довольно позитивные.

«Русскоязычной публики в Литве немного, но она есть. Молодежь смотрит намного шире, она достаточно прогрессивная. Есть и ретрограды, но их становится всё меньше. Поэтому ещё некоторое время этот театр просуществует. Разумеется, ему следует меняться и приспосабливаться. Нужны и литовские титры, и литовские режиссёры. Мне думается, что понемногу движемся в эту сторону», – размышляет актриса.

В промежутках между киносъёмками она посещает и спектакли в своём родном городе. «Следует признать, что театр в Киеве очень устарел. Кто-то семимильными шагами пытается его обновить, появляются молодые режиссёры, возникают всякие революции. И новая драматургия тоже пытается пробиться. Но, по большому счёту, качество спектаклей намного ниже, чем в Литве. Но я верю, что театральная ситуация в Украине понемногу будет улучшаться», – выразила надежду Е. Гладий.

Встреча отца и дочери на вильнюсской сцене

"Евгений Онегин" © Dmitrijus Matvejevas





В конце 2013 г. Евгения со своим отцом Григорием сыграли главные роли в спектакле режиссёра Й. Вайткуса «Евгений Онегин». Зрителям особенно запомнился финальный эпизод, где Онегин на коленях молит Татьяну о прощении. Все, кто хоть отчасти был знаком с историей семьи Гладий, были очень взволнованы символичностью этой сцены. Об этом смысле данной сцены перед премьерой рассказал и сам Г. Гладий.

«Моё положение в этом спектакле усугубляется и тем, что в нём играет и Евгения. Это создаёт двойную нагрузку ответственности. Хотя сомневаюсь, что семейный аспект тут является решающим. Но для меня это и сугубо личное дело: смочь встать на колени перед дочерью и попросить у неё прощения», – так тогда говорил актёр.

Вспоминая об этом случае, Евгения признаётся, что ощущала особое удовольствие от игры в паре с актёром такого высокого уровня.

«Мой отец – очень своеобразный актёр, он не похож ни на кого. Он словно не от мира сего, далёк от обыденности и быта», – говорит украинка.

Её детские воспоминания более связаны с мамой, а отец всегда был в некотором смысле «легендой», любовь к нему ощущалась на расстоянии. В последнее время они очень сблизились, часто созваниваются. Евгения дружна и с женой отца Хелен, театральным агентом из Канады, и говорит, что это замечательная женщина.

«Когда родилась Ева, они оба прибыли сюда в Литву, и в течении трёх недель помогали мне заботиться о малышке», – с просветлением на лице рассказывает Евгения.

Г. Гладий в Канаде ставит в год по спектаклю. А этой осенью он намерен ненадолго вернуться в Киев, чтобы в театре им. Ивана Франко поставить спектакль «Пророк» по пьесе Владимира Винниченко.

Отец – под гнётом КГБ

Ещё до рождения дочери Григорий был вынужден покинуть родину. «У него были проблемы с украинским КГБ. Он играл в легендарном спектакле «Стойкий принц» по пьесе Кальдерона, который было запрещено показывать. Был сыгран лишь просмотр, а премьера так и не состоялась. Отца заперли в кабинете и не пустили на сцену. Тогда ему пришлось уехать», – рассказывает дочь.

Тогда Г. Гладий решил отправиться к Й. Вайткусу, работал в Каунасе, снимался в кинофильмах, а в Вильнюса преподавал в Консерватории на курсе, где учились Арунас Сакалаускас, Таурас Чижас, Ингеборга Дапкунайте и др. Потом он отправился в Москву.