Елена Воробей выступит в Вильнюсе

9 апреля во Дворце Конгрессов (Вильнюс) и 10 апреля в Доме Рыбаков (Клайпеда) для литовских любителей театра будет представлена комедия режиссера Нины Чусовой «Джекпот с доставкой на дом» с участием признанных звёзд театра, эстрады и кино, популярнейших артистов: Елены Воробей, Михаила Полицеймако, Оскара Кучеры и Анны Невской.

Режиссер Нина Чусова за семь лет поставила более 20 спектаклей в главных московских театрах и за рубежом (в диапазоне от Гоголя до пьесы «Мамапапасынсобака»), обладательница разнообразных наград за режиссуру, лауреат премий «Московские дебюты», «Чайка», «Гвоздь сезона» и др.

Эта лёгкая и очень смешная комедия расскажет невероятную жизненную историю, где все её герои, попадая в комические ситуации, надеются обрести своё счастье - найти истинную любовь, взаимопонимание, конечно, сорвать джекпот, да еще с доставкой на дом.

«Джекпот с доставкой на дом» - это веселая история с яркими персонажами и неожиданными комедийными ситуациями. Остроумные и смешные диалоги, потрясающая игра великолепных актеров позволяют зрителям посмеяться от души и прекрасно отдохнуть.