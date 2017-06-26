Джоан Роулинг рассказала о существовании второго Гарри Поттера

NEWSru.com
понедельник, 26 июня 2017 г. 10:35
Британская писательница Джоан Роулинг, автор знаменитой во всем мире саги о волшебнике Гарри Поттере, рассказала о том, что помимо главного героя серии книг был и другой Гарри Поттер, сообщает The Independent.
© Vida Press

"Генри Поттер (или Гарри для близких) был прямым потомком Хардвина и Иоланты, служил в Визенгамоте (по сюжету саги, верховный суд магов Великобритании) в 1913-1921 годах", - сообщила писательница.

По ее словам, этот персонаж активно защищал маглов (обычных людей), за что его семью исключили из "Справочника чистокровных волшебников". Он выступал за то, чтобы маги оказали помощь людям во время Первой мировой войны, пояснила Роулинг.

У ранее неизвестного Гарри Поттера был сын Флимонт, который вместе с женой Юфимией дожил до свадьбы своего сына Джеймса Поттера и Лили Эванс, но не застал рождения внука. Таким образом, новый персонаж приходится знаменитому Гарри Поттеру прадедушкой.

Книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере были изданы во всем мире тиражом более 400 миллионов экземпляров. Серия включает в себя восемь оригинальных романов и три дополнения. Также Роулинг пишет книги для взрослых под собственным именем и псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Писательница стала первым человеком в мире, получившим статус долларового миллионера благодаря написанию книг. Ее общий заработок оценивается в 2,2 миллиарда долларов.

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Культура

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Джоан Роулинг рассказала о существовании второго Гарри Поттера
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