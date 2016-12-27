Другой русский ансамбль застрял в Сирии из-за крушения Ту-154

Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) задерживается в Сирии из-за трагедии с крушением Ту-154 в Сочи. Об этом сообщил порталу 66.ru главный дирижер ансамбля Андрей Семочкин.

По его словам, коллектив должен был возвращаться в Екатеринбург в минувшие выходные тем самым самолетом, который разбился 25 декабря в Черном море. В связи с этим нахождение музыкантов в Сирии продлевается на неопределенный срок. Они ждут, когда Министерство обороны пришлет за ними другой самолет.

"Я только знаю, когда произошла трагедия, они (участники ансамбля) сидели и ждали этот самолет. В Сирию ансамбль отправился, чтобы выполнить свой долг. Задача у них была та же, что и у ансамбля имени Александрова: поздравить российских военных в Сирии с Новым годом", - пояснил дирижер. Он пообещал, что более подробно о командировке в Сирию и дороге домой расскажут сами участники ансамбля, когда вернутся в Екатеринбург. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни - 28 или 29 декабря. Таким образом, всего задержка ансамбля в Сирии составит почти неделю.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 25 декабря в 01:38 по московскому времени вылетел с аэродрома Чкаловский в Подмосковье и направлялся на авиабазу "Хмеймим" в сирийской Латакии. В Сочи воздушное судно остановилось на дозаправку, о чем не было известно заранее. В 05:27 по Москве самолет пропал с радаров спустя две минуты после вылета из аэропорта Адлера. Позже стало известно, что лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

На борту воздушного судна находились 92 человека. Среди жертв катастрофы - 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, три съемочных группы (телеканалов НТВ, "Звезда" и Первого канала), врач Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты, а также директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и члены экипажа.

Причина крушения самолета не названа. Накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что по делу об авиакатастрофе проверяются четыре основные версии: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета. При этом в версию теракта в РФ не верят. Хотя, по данным "Коммерсанта", и она не исключается полностью. С уверенностью отвергнуть эту возможность можно будет только после анализа "черных ящиков", а также изучения тел погибших и обломков самолета. Один из бортовых самописцев упавшего лайнера уже обнаружен и извлечен из воды. Он будет доставлен в подмосковные Люберцы в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил, где специалисты займутся его расшифровкой. Ожидается, что первые данные станут известны к 30 декабря.