Дом русского зарубежья представит в Вильнюсе выставку книг

6 июня, день рождения А.Пушкина и День русского языка, установленный ООН в 2010 году, отмечается открытием книжной выставки, подготовленной Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына (Москва). Выставка пройдет в 115 аудитории факультета филологии Вильнюсского университета. Открытие - в 14 час.

Ее представит заведующая отделом международного и межрегионального сотрудничества Дома русского зарубежья Елена Викторовна Кривова.

Дом русского зарубежья – это центр исследования и сохранения культуры русской эмиграции, который совмещает функции музея, архива, библиотеки, издательства и ведет просветительскую и исследовательскую деятельность.

В числе 300 книг – современные научные исследования (Александра Жолковского, Олега Лекманова, Абрама Рейтблата, Ирины Шевеленко, Бена Хеллмана и др.), новейшие художественные произведения Евгения Водолазкина и других современных писателей, русская классика (Иосиф Бродский, Михаил Булгаков, Александр Солженицын и др.), учебные издания по преподаванию русского языка как иностранного таких издательств как «Златоуст» и «Русский язык. Книги будут переданы в дар Кафедре русской филологии ВУ.

В открытии выставки примет участие Наталья Владимировна Кулибина, профессор, доктор педагогических наук, начальник Научно-методического отдела Управления инновационной деятельности и непрерывного образования Института русского языка им. А.С. Пушкина. Она проведет мастер-класс на основе своего авторского курса «"Уроки чтения – праздник, который всегда с тобой"– опыт создания и использования открытой образовательной среды для изучающих русский язык». Большое внимание в нем уделяется использованию художественной литературы в обучении русскому языку как иностранному. Ее выступление будет представлять особый профессиональный интерес для учителей русского языка и литературы.