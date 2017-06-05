Дом русского зарубежья им. А. Солженицына открывает выставку в Литве

6 июня – значимая дата в истории русской культуры. В этот день родился А. С. Пушкин, а в 2010 г. именно этот день был установлен ООН для празднования Дня русского языка. Вильнюсский университет также отметит этот день.

6 июня в 14.00 на кафедре Русской филологии Вильнюсского университета состоится открытие книжной выставки, подготовленной Домом русского зарубежья им. А. Солженицына. Ее представит Елена Викторовна Кривова, заведующая отделом международного и межрегионального сотрудничества Дома.

Дом русского зарубежья – это современный центр в Москве, который был создан для исследования и сохранения культуры русской эмиграции. Он совмещает в себе функции музея, архива, библиотеки, издательства, а также просветительскую и исследовательскую деятельность. Дом располагает богатой библиотекой – в ней находится более 75 тысяч единиц хранения.

С некоторыми из них посетители смогут ознакомиться на этой выставке.

После завершения ее работы 300 книг, в числе которых – современные научные исследования (А. Жолковского, В. Ямпольского, А. Эткинда и др.), материалы по преподаванию русского как иностранного таких лидирующих в этой области издательств, как «Златоуст» и «Русский язык», новейшие художественные произведения (З. Прилепина, Е. Водолазкина, А. Иванова, Л. Улицкой, Н. Абгарян и др.), русская классика (М. Булгаков, И. Бродский, М. Цветаева, А. Солженицын и др.) и многие другие книги, будет передано в дар кафедре Русской филологии.

Это очень ценный подарок, учитывая недостаточное количество многих современных российских художественных, научных и учебных изданий в библиотеках Вильнюса.

В открытии выставки также примет участие Наталья Владимировна Кулибина, профессор, доктор педагогических наук, начальник Научно-методического отдела Управления инновационной деятельности и непрерывного образования Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.

Она проведет мастер-класс на основе своего авторского курса "Уроки чтения – праздник, который всегда с тобой"– опыт создания и использования открытой образовательной среды для изучающих русский язык". Большое внимание в нем уделяется использованию художественной литературы в обучении русскому языку как иностранному. Ее выступление будет представлять особый профессиональный интерес для учителей русского языка и литературы.