ПРОГРАММА

ГУДЯЩИЙ ПРОСПЕКТ

Проспект Гедиминаса от Кафедральной площади до площади Лукишкю

1 сентября, пятница, с 12:00 до 24:00

2 сентября, суббота, с 10:00 до 24:00

3 сентября, воскресенье, с 10:00 до 21:00

Уже 11 лет на вильнюсском городском фестивале «ДНИ СТОЛИЦЫ» проспект Гедиминаса «гудит» – место встречи изменить нельзя! Это не деревенская ярмарка или торговый базар, а место для активного творческого действия и различных творческих задумок, это место где сбываются различные потребности, желания и фантазии, это место для соседства, дружбы и встречи гостей. Это способ самовыражения жителей Вильнюса!

НА ГУДЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ будет оборудовано 4 пространства для действий:

1) УЛИЦА ИСКУССТВ И МУЗЫКИ

На проспекте Гедиминаса от Кафедральной площади до площади В. Кудиркос

Здесь оборудованы экспозиции визуальных искусств, где можно увидеть художественные изделия и работы различных художников, керамиков, живописцев, графиков. Также в данном пространстве – множество культурных мероприятий и концертов: более уютная и интимная среда будет преобладать на сцене «Kuždesiai» (Шопот), расположенной рядом с Национальным театром драмы, где пройдут выступления бардов, будут концертировать небольшие группы, джазовые музыканты, актёры и прочие исполнители.

Для тех, кто жаждет мощной энергии и развлечений – на большой сцене проспекта «Veiksmai» (Действия), оборудованной рядом с площадью В. Кудиркос, пройдут концерты самых ожидаемых исполнителей и знаменитых музыкальных групп, впечатляющие выступления коллективов духовых инструментов.

2) СКВЕР ДИЗАЙНА

На площади В. Кудиркос и проспекте Гедиминаса от улицы Йогайлос до улицы А. Якшто

В этом году «Дни столицы» приглашают в расширившийся СКВЕР ДИЗАЙНА, который в этом году «оккупирует» не только площадь В. Кудиркос, но и сам проспект Гедиминаса от ул. Йогайлос до ул. А. Якшто. В нём гости фестиваля смогут оценить жемчужины литовского дизайна и увидеть новейшие коллекции дизайнеров.

На площади В. Кудиркос дизайнеры расположатся под одной большой крышей, поэтому, желая осмотреть экспозиции, всё можно будет найти в одном месте. Многие создатели расположатся и на проспекте Гедиминаса, где осмотреть их экспозиции можно будет просто прогуливаясь. Кроме того, здесь будет оборудована уютная зона для проведения свободного времени, которая пригласит отдышаться от суеты проекта.

СКВЕР ДИЗАЙНА предоставит прекрасную возможность обновить свой гардероб произведениями литовского дизайна и увидеть новейшие коллекции дизайнеров. Ознакомиться с самыми яркими и самыми новыми произведениями литовских дизайнеров одежды, которые быстро набирают популярность, изделиями ручной работы создателей аксессуаров, ювелиров, а также с новейшими их коллекциями.

В СКВЕРЕ ДИЗАЙНА свою продукцию представляют и экспонируют сами мастера, поэтому у нас будет исключительная возможность пообщаться с ними, узнать историю создания каждой вещи и тонкости процесса изготовления. Здесь Вы сможете спокойно прогуляться, отдышаться и одновременно обновить гардероб, интерьер или пополнить шкатулку для украшений новыми работами литовских дизайнеров.

3) АЛЛЕЯ КНИГ

На проспекте Гедиминаса от улицы А. Якшто до улицы Васарё 16-осёс.

Наиболее оправдавшая себя традиция «Гудящего проспекта» — это книжная ярмарка, которая в этом году расположится на отрезке проспекта Гедиминаса вокруг памятника писательнице Жемайте. В данном пространстве проспекта широчайшее разнообразие книг представит большинство вильнюсских издательств. Здесь все желающие смогут приобрести книги со скидками и автографами авторов.

4) ДОРОГА ЛАКОМЫХ ГОСТИНЦЕВ

На проспекте Гедиминаса у площади Лукишкю, от улицы Васарё 16-осёс до улицы Й. Тумо-Вайжганто

Здесь каждый сможет попробовать и приобрести различные лакомства – придя голодными, люди уйдут, чуть живот неся! Всевозможные лакомства здесь найдут для себя и любители мясных или рыбных изделий, и сыроеды, и лакомки.

Мёд, чаи из лечебных трав, сыры из коровьего и козьего молока, большой ассортимент колбас, страусятину, дичь, шакотисы (торты «елки») и шимталаписы (пирог «Столистник»), хлебные сухарики, приправы с клубникой и луком, а также, прогуливаясь по «Дороге лакомых гостинцев», Вы сможете увидеть буханку хлеба весом 20 кг.

ЗВУЧАЩАЯ КАФЕДРА

Большие концерты фестиваля на Кафедральной площади

1 сентября, пятница, 21:00

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ОТКРЫТИЮ «ДНЕЙ СТОЛИЦЫ»

Впервые в Литве – знаменитая британская исполнительница KT TUNSTALL

«Дни столицы» преподнесут подарок любителям музыки — впервые в Литве выступит с концертами британская исполнительница KT Tunstall, получившая мировую славу. Номинированная на премию «Grammy» богиня альтернативного рока KT Tunstall покорила сердца слушателей оригинальным стилем исполнения, заражающей энергией на сцене и впечатляющими выступлениями, во время которых харизматичная исполнительница использует особенные эффекты и гитарные импровизации.

Перед концертом KT TUNSTALL публику разогреет отличающаяся энергией и творческими идеями группа COLOURS OF BUBBLES, признанная рок-группой года в Литве.

2 сентября, суббота, 20:00

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ «ДНЕЙ СТОЛИЦЫ» С ЖИВЫМ ЗВУКОМ И ВИДЕОЭФФЕКТАМИ

G&G SINDIKATAS

Группа «G&G Sindikatas», имеющая огромную армию поклонников, является фаворитом сцены Хип-хопа, одной из наиболее ярких групп Литвы, организует особый концерт всего вечера. Хотя группа существует уже 22 года, в этом году она всё ещё в первых рядах: после очень успешного концерта на арене «Сименс», знаменосцы литовского рэпа впервые выступят в самом сердце Вильнюса – на Кафедральной площади.



МЕРОПРИЯТИЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ НЕРИС У МОСТА КОРОЛЯ МИНДАУГАСА

Новинка «Дней столицы 2017»

1 сентября, пятница, с 12:00 до 01:00

2 сентября, суббота, с 10:00 до 01:00

3 сентября, воскресенье, с 10:00 до 21:00

БЕРЕГ ХОРОШЕЙ ЕДЫ

На обновлённой набережной реки Нерис между мостом Короля Миндаугаса и Зелёным мостом расположится множество кухонь «Food Truck» для гурманов — почти рекордное их количество в одном месте. Здесь самые затейливые, рафинированные и экзотичные блюда представят различные небольшие ресторанчики, мастера высокой кухни и уже получившие признание создатели «gourmet». Ценящие инновации горожане в данном пространстве смогут познать не только тайны высокой кухни, но и альтернативной электронной музыкой, которая будет исполняться вживую на сцене «ЭКСПЕРИМЕНТЫ», оборудованной рядом с рекой Нерис.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Сцена «ЭКСПЕРИМЕНТЫ» — это альтернативное музыкальное пространство на «Днях столицы». В этом году оно приглашает мыслящего горожанина отдохнуть от шума центральных улиц на уютной, обновлённой набережной реки Нерис. Неожиданные звучания, стихийная электронная и живая музыка прямо от наиболее актуальных в настоящее время, не боящихся экспериментов групп, дуэтов и, конечно ди-джеев, ставших большой составной частью этой сцены. От эмоциональных гармоний до экстремального, автономного опыта этого вечера.

БАЛЕТ НЕРИС (NERIES BALETAS)

Уникальная 3D видеопроекция на водяном экране, поднятом над рекой Нерис между мостом Короля Миндаугаса и Зелёным мостом

1 сентября, в пятницу, и 2 сентября, в субботу, между 23:00 – 01:00.

В этом году «Дни столицы» представят амбициозный 3D аудиовизуальный проект «Neries baletas», для которого экраном станет вода реки Нерис, поднятая на большую высоту. С помощью специального и очень мощного оборудования воду реки Нерис можно поднять на высоту до 15-18 метров, а ширина водяного экрана может достигать 20-30 метров. Продолжительность одного сеанса 3D видеопроекции – до 15 минут, предполагается показывать 4-5 сеансов за вечер. Сеансы 3D видеопроекции «Neries baletas» будут демонстрироваться поздним вечером в пятницу и субботу:

ПАРК ДЛЯ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ

1 сентября, пятница, с 12:00 до 20:00

2 сентября, суббота, с 10:00 до 20:00

3 сентября, воскресенье, с 10:00 до 19:00

У памятника Королю Миндаугасу, который расположен у Литовского национального музея, будет установлено множество различных аттракционов и игр для детей и семей. Здесь будут действовать стрелковые тиры, батуты, карусели, можно будет попрыгать на резиновых канатах и др. Самые приятные приключения ожидают детей – забравшись в гигантские пластиковые пузыри (диаметром более 2 метров) можно будет, не замочив ног, поплавать в больших бассейнах; будут оборудованы специальные аттракционы для прыжков и скольжения, татами и множество других необычных развлечений, а на специальных автоматических машинках малыши смогут покататься совершенно самостоятельно. Также дети здесь смогут принять участие в финальных соревнованиях по разрыванию сыра PIK-NIK «Порвём», которые пройдут 2 сентября, в субботу, с 14:00 до 17:00.

ТЕБЕ, ВИЛЬНЮС!

Ярмарка-концерт Республиканского общества людей с ограниченными возможностями на Кафедральной площади

3 сентября, воскресенье, с 11:00 до 16:30

Праздник «Тебе Вильнюс!», который в этом году организуют уже в тринадцатый раз – это возможность для людей с ограниченными возможностями из различных регионов страны собраться вместе и представить общественности свои творческие и художественные достижения. Планируется, что в данном мероприятии традиционно примут участие около 1500 людей с ограниченными возможностями из более чем 100 различных организаций. Во время проведения мероприятия им будут помогать воины Литовской военной академии имени Генерала Йонаса Жемайтиса, слушатели Школы пограничников, учащиеся школ города Вильнюса.

На Кафедральной площади с концертами выступят не только лучшие коллективы художественной самодеятельности людей с ограниченными возможностями, но и Государственный оркестр духовых инструментов «Тримитас», группа биг-бенда Добровольческих сил охраны края, диксиленд «Sweetband» и другие коллективы. Ведущий мероприятия – Юргис Брузга. На ярмарке мастера народных ремёсел с ограниченными возможностями, надомники из различных мест Литвы будут продавать и экспонировать свои работы. У жителей Вильнюса и гостей столицы будет возможность осмотреть и приобрести сувениры, художественные изделия, послушать весёлые выступления деревенских капелл, прекрасно повеселиться.