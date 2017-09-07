В соцсетях проходит флешмоб в его поддержку, в рамках которого друзья, коллеги и просто сочувствующие публикуют поздравления и пожелания режиссеру под тегом #мойдругкириллсеребренников.
"Дорогой Кира! - пишет на своей странице в Facebook владелец телеканала "Дождь" Наталья Синдеева. Как-то ты мне сказал: не дрейфь, прорвемся, будет тяжело, но добро победит. Я вроде тоже всегда так думала, но твои слова были спокойными, без пафоса и очень уверенными. Не дрейфь, друг. Прорвемся! Очень тебя люблю!"
"Ты приедешь, и я снова пойду смотреть спектакли или фильм, и мы выпьем. Я-то знаю", - обращается к Серебренникову журналистка и писатель Наталия Геворкян.
Пространное поздравление сочинила актриса Чулпан Хаматова, соучредитель благотворительного фонда "Подари жизнь". "Мне еще раз хочется сказать спасибо Кириллу за то, что он есть в моей жизни, в нашей жизни, в русском театре и кино, в жизни нашего фонда, в жизни тех, кому нужна помощь", - говорится в нем.
"Я, как и тысячи других людей по всему миру, нуждаюсь в фильмах и спектаклях Кирилла. И я надеюсь, что тот морок, который сейчас происходит вокруг него, пройдет как можно быстрее, и всё встанет на свои места. Мы все видим, насколько несправедлива, слепа и беспощадна может быть система. У меня нет никаких предположений, кому и зачем нужна эта чудовищная глупость. Мои рассуждения, оценки и размышления не решат проблему. Мы с моими коллегами и друзьями стараемся помочь Кириллу делом. Я считаю, что это важнее моих интервью, той пены, которую создают в интернете и СМИ из каждого моего слова, выдернутых из контекста цитат", - написала Хаматова.
"Не знаю, важно ли тебе, но я всегда буду за тебя. И все, что я могу, я сделаю. Жаль, что я могу сейчас так мало", - написал журналист Антон Красовский.
"Старик, ты проделал и делаешь грандиозную масштабную работу, рассмотреть и оценить которую получится только откуда-то очень сверху, забравшись на самое высокое дерево, ветки которого какой-то гад одержимо продолжает пилить и рубить с двух рук. Но мы карабкаемся, как можем", - обратился к Серебренникову журналист Роман Супер.
"Гоголь-центр" специально для своего художественного руководителя смонтировал поздравительное видео на песню Виктора Цоя "Алюминиевые огурцы", в поздравлении написав просто: "С днем рождения, наш любимый Кирилл Семенович!"
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