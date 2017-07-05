Дети из разных стран знакомились с русскими традициями в Паланге

Восторженные отзывы о «Традиции», международной летней творческой школе - лагере в Паланге, слышны не только в Литве, но и за ее пределами.

Нынче здесь в семнадцатый раз собралось более 150 учеников и педагогов из Литвы, Украины, России, Польши, Англии, Франции, Германии, Финляндии, Швеции, Норвегии.

С каждым годом растёт география школы вместе с число тех, кто хочет приобщиться к народному песенному богатству, обменяться опытом, насладиться красотой древних традиций. Организаторы форума – учителя-эксперты, руководители Центра фольклора и этнографии национальных меньшинств Литвы, Вильнюсского русского фольклорного центра и Школы славянской традиционной музыки – Ирена и Николай Захаровы уверены, что летние каникулы – лучшее время для развития творческих способностей детей и молодёжи, приобритения уверенности в себе.

Николай Захаров: - Духовная основа народа основывается на генетической памяти. Вообще, всякое занятие музыкой развивает, на всю жизнь закладывается способность сердца к восприятию тонких вещей. А фольклор дает особую душевную широту, наделяет народной мудростью, накопленной веками, вместе с глубиной понятий и народным юмором, придает радость, уверенность в себе. С таким багажом человеку будет легче идти по жизни, он будет её лучше понимать, понимать других людей, себя, а значит, станет счастливее. Из «Традиции» дети возвращаются не только окрепшие, но и, что особенно важно, обогащенные духовно.

- К сожалению, современная жизнь отрывает людей, и особенно детей, от корней своей культуры. Главенствует то, что полегче – попса и тому подобное, и люди перестают чувствовать свои истоки, теряют свою национальную принадлежность. Но участникам «Традиции» это не грозит. Сюда каждый год съезжается огромное количество единомышленников – детей, молодёжи, педагогов. Это давно переросло в настоящее фольклорное движение, к которому примкнули представители разных национальностей. Особая благодарность Фонду «Русский Мир», Департаменту внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Департаменту национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Совету по культуре Литвы, Министерству культуры Литвы, Министерству культуры России, Вильнюсскому самоуправлению и всем нашим партнёрам,- продолжает Ирена Захарова.

Программа школы очень насыщенная – это и концерты фольклорных коллективов, и круглый стол по проблемам сохранения народных традиций, и семинар для педагогов, и тренинги по русскому языку, просмотр документальных фильмов из серии «Мировая деревня», и вечера народного танца и – главная ценность школы – мастер-классы прославленных педагогов-фольклористов из Литвы, России, Польши, Украины, Белоруссии, которые помогают подрастающему поколению глубже понять историю и традиции, а зарубежным «островкам традиционной культуры» в нелёгком деле - воспитании молодого поколения, уважающего традиции своего народа, а значит и других народов, живущих рядом. В центре этого, тщательно продуманного организаторами действа - дети и молодёжь. Поэтому, при всей серьезности и кропотливости музыкальной работы, здесь немало игр, затей, даже детский театр, и все – весело, живо, по-настоящему. Многие знают друг друга, ощущение, что все они – одна семья. Не удивительно, ведь сплачивает их Традиция с большой буквы – многовековая, народная, мощная…

А вот что говорят родители, которые вместе с детьми посетили «Традицию»:

- Как быстротечно время! Незаметно пролетели дни, проведенные в Паланге в летней школе «Традиция», оставив в душах и сердцах незабываемые впечатления! И это не удивительно, так как участникам школы была предоставлена уникальная возможность общения с профессорами, преподавателями русского фольклора, руководителями детских и взрослых фольклорных коллективов, приехавших из разных стран. Ежедневно педагоги проводили мастер-классы по народному пению, танцу, театру, рукоделию, русскому языку и многому другому. Это люди, обладающие колоссальными знаниями, умеющие раз и навсегда захватить и заворожить. За возможность приобщения к народной культуре, за продуманную организацию мероприятия, за понимание, тепло и доброту сердечно благодарим Ирену и Николая Захаровых и всех, кто помог школе-лагерю состояться.

- Для наших детей это огромный, ни с чем несравнимый, опыт. Это познание мира, расширение кругозора. Это обучение у прекрасных педагогов, которое дает нам и нашим детям более глубокие знания в области традиции и фольклора, раскрывает секреты мастерства и нужно нам, рожденным и живущим в Литве, просто как глоток свежего воздуха. Мы и наши дети должны осознавать себя как сильную и интересную нацию с глубокими корнями. И находясь в обществе людей, знающих и пропитанных любовью к традиции и фольклору, умеющих передавать это другим, мы узнаем больше для себя и делаем большое благо своим детям. Ведь педагогический состав - не только мастера своего дела, но и очень интересные, увлеченные люди, передающие свою энергетику другим. Даже наши самые маленькие участники ансамбля, не понимая этого еще головой, понимают сердцем. Дети, приезжающие из разных городов Литвы и зарубежья знакомятся друг с другом, вместе учатся, делятся опытом, играют, общаются в неформальной обстановке, объединенные общей любовью к фольклору. Потом ждут встречи через год. Школа проходит буквально на одном дыхании. Кульминация всего - концерт, показывающий, как многому мы научились за такой короткий период. Поэтому огромное спасибо нашим педагогам. Спасибо всем, кто поддерживает и помогает. Это очень нужное, интересное и важное событие!

Им вторит руководитель фольклорного ансамбля «Веретёнце» из Клайпеды Мария Серебрякова:

- Уже много лет участники фольклорного ансамбля «Веретёнце» и ассоциации фольклора «Вечора» г. Клайпеды участвуют в Международной летней школе-лагере «Традиция». Значение этого события для наших коллективов огромно, и мы всегда с нетерпением ждем его. Исключительные по насыщенности занятия талантливых, обладающих уникальными знаниями и опытом педагогов, совместные выступления с другими коллективами, общение и досуг с единомышленниками, - все это дает нам мощный толчок для дальнейшего развития. Школа-лагерь «Традиция» для нас – настоящая «прививка» фольклора, которая помогает нам двигаться увереннее по выбранному нами пути постижения традиционной культуры.

Череду мнений завершает разговор с руководителем московского ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» Андреем Котовым: «Я вижу, как растут ребята, какой достигается результат. Здесь в Литве, в Европейском союзе, особенно чувствуешь ценность, глубину, степень сохранности русского фольклора, как явления мирового. Самые древние духовные стихи известны нам с конца 15 века– это монастырская поэзия, древняя русская песенная лирика, плюс духовные стихи русских поэтов 18-19 веков. И детям это интересно. Это потрясающе!».