Человеком толерантности стала писатель Юкнайте

"Эта награда вручена ей за создание диалога, поощрение памяти и рассказ о том, что чужой боли не бывает, что трагедии XX века - Холокост, ссылки - затронули всех граждан Литвы, невзирая на их национальность", - сказал представитель фонда им. Сугихары "Дипломаты за жизнь" Линас Вянцлаускас.

По его словам, писательница одной из первых сделала смелый шаг и публично заявила о том, что ее родственник принял участие в зверствах Холокоста.

Эта ежегодная награда вручается лицам, выступающим против ксенофобии и антисемитизма, преследования инакомыслящих и инаковерующих, против насилия и проявлений радикализма в литовском обществе.