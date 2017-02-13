Человеком толерантности стала писатель Юкнайте

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BNS
понедельник, 13 февраля 2017 г. 14:49
Писательница Ванда Юкнайте в субботу в Университете им. Витаутаса Великого в Каунасе была названа Человеком толерантности 2016 года.
© Asmeninis archyvas

"Эта награда вручена ей за создание диалога, поощрение памяти и рассказ о том, что чужой боли не бывает, что трагедии XX века - Холокост, ссылки - затронули всех граждан Литвы, невзирая на их национальность", - сказал представитель фонда им. Сугихары "Дипломаты за жизнь" Линас Вянцлаускас.

По его словам, писательница одной из первых сделала смелый шаг и публично заявила о том, что ее родственник принял участие в зверствах Холокоста.

Эта ежегодная награда вручается лицам, выступающим против ксенофобии и антисемитизма, преследования инакомыслящих и инаковерующих, против насилия и проявлений радикализма в литовском обществе.

BNS
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