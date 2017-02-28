Центр Помпиду стал обладателем крупнейшей коллекции русского искусства

Собрание расположенного в Париже Центра Помпиду пополнило более ста произведений русского современного искусства.

В итоге культурный центр стал обладателем самой крупной в мире публичной коллекции русского искусства за пределами России. Во вторник, 28 февраля, обновленную выставку "Коллекция! Современное искусство в СССР и России 1950-2000: уникальный дар музею" открыли для посетителей.

"Ни у лондонской "Тейт", ни у нью-йоркского Музея современного искусства нет пока такой полной и красивой коллекции. Это настоящий интерес, и мы считаем важным продолжать развивать эту часть нашего собрания", - заявил ТАСС один из кураторов проекта Николя Люччи-Гутников, который начинал его вместе с директором московского "Мультимедиа Арт Музея" Ольгой Свибловой.

По словам Люччи-Гутникова, музей собирается расширять коллекцию - планирует приобрести полотна мастеров 1920-1930-х годов, в частности Кузьмы Петрова-Водкина и Александра Дейнеки, а также работы ленинградских нонконформистов и современных молодых художников.

Первая часть коллекции русского современного искусства была представлена на выставке, открывшейся в Центре Помпиду в сентябре прошлого года. В нее вошли 250 произведений, переданных коллекционерами, художниками и членами их семей.

Среди новых работ - полотно "Слава КПСС" одного из основателей соц-арта Эрика Булатова, "Олег Григорьевич Водопьянов: чья это муха?" Ильи и Эмилии Кабаковых, "Триптих N32" представителя неофициального искусства Владимира Янкилевского.

Продолжение проекта, получившее название "Коллекция +", объединило более 40 дарителей. В собрание Центра Помпиду, в частности, вошли документация перформансов Дмитрия Пригова, Олега Кулика, Виталия Комара и Александра Меламида, а группа "Синие носы" подарила в числе других свою известную работу "Эра милосердия". При этом хронологические рамки дара расширились с 1990-х до 2010-х годов.

Как рассказал директор Центра Помпиду Бернар Блистен, после окончания выставки произведения русского современного искусства попадут в постоянную экспозицию Центра Помпиду.