Большинство россиян против бойкотирования "Евровидения-2017"

Большинство россиян не поддерживают предложение бойкотировать предстоящий музыкальный конкурс "Евровидение", который будет проходить в мае в Киеве, и считают, что Россия должна отправить своего участника, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как отмечают социологи, россияне хорошо знакомы с "Евровидением": об этом мероприятии ничего не слышали только 8% опрошенных. В целом отношение к песенному конкурсу оказалось позитивно-нейтральным - 51% респондентов положительно оценивает шоу, 27% придерживаются нейтральной позиции. Доля негатива составила 12%, что, впрочем, в два с лишним раза выше показателя 2009 года.

41% участников опроса планируют смотреть трансляцию состязаний. Аудитория "Евровидения" в России - это преимущественно женщины. Причем зрителям в основном больше 60 лет. За участие российского конкурсанта выступают 64% россиян, за бойкот высказались 30%.

"Данные проведенного опроса подтверждают давно сформировавшееся мнение о том, что культура, хоть и в формате шоу-бизнеса, вне политики. Очевидно, поэтому ни обиды за результат прошлогоднего конкурса, ни сложные взаимоотношения с Украиной существенно не влияют на отношение к конкурсу. Динамика показателей, отражающих интерес к мероприятию, может быть объяснена временем проведения опроса - до творческого состязания несколько месяцев. Стоит отметить и еще очень важный факт, который мы фиксируем в своих исследованиях: усиливается запрос на разноплановое представление России на мировой арене. Речь о демонстрации не только оборонной мощи, но и достижений в сфере науки, культуры. Россияне хотят, чтобы отношение к нашей стране улучшалось, и такие конкурсы, как "Евровидение", этому способствуют", - говорит руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Опрос проводился 7-8 марта, в телефонных интервью приняли участие 1200 респондентов со всей страны.

Полуфиналы конкурса пройдут на Украине 9 и 11 мая, а финал состоится 13 мая на арене Международного выставочного центра. В общей сложности в "Евровидении-2017" примут участие представители 43 стран, в том числе россиянка Юлия Самойлова.

Отметим, что в прошлом году Сергей Лазарев с композицией "You are the only one" занял третье место, а годом ранее Полина Гагарина с песней "A million voices" завоевала вторую позицию.