BBC снимет фильм о евреях Вильнюса

Ученые США продолжают археологические исследования в Литве в поиске следов еврейской культуры и истории - вместе с учеными в Вильнюс прибыла и канадская съемочная группа, которая создает документальный фильм для британской теле-радиовещательной компании BBC.

Фильм, как ожидается, будет показан уже осенью следующего года.

Профессор Хартфордоского университета (США) Ричар А. Фройндо и возглавляемая им команда ученых несколько недель работали на разных исторических местах - в Каунасском форте, на месте Большой Вильнюсской синагоги, бывшего еврейского трудового лагеря по улице Субачяус. Они также провели расследование на месте бывшего нацистского лагеря заключенных в Шилуте.

На этой неделе ученые завершают работу, они провели неинвазивные геофизические исследования, которые позволили без разрушения имеющихся зданий обнаружить неожиданные находки.

Вместе с учеными в Вильнюс прибыла съёмочная группа из шести канадцев, которые сконцентрировались на двух домах по ул. Субачяус - 47-ом и 49-ом. Здесь действовал вермахтский лагерь принудительных работ, так называемый HKP (нем. ремонтные мастерские армии Вермахта).

Как рассказал Р. Фройндо этот лагерь создал нацистский майор, инженер Карл Плагге, который спас таким образом от гибели более тысячи евреев.

"В Вильнюсе, на улице Субачяус он управлял двумя автомобильными мастерскими - в этих двух зданиях он приютил 1257 евреев, он их спас - мужчин, женщин, детей при ликвидации гетто. Они ремонтировали машины, чинили униформы. Его называли литовским Оскаром Шиндлером, поскольку его усилия не имели себе равных", - сказал профессор.

Ученым удалось обнаружить без разрушения стен, один из многочисленных схронов гетто - так называемую "малину", это фиксировала съемочная группа.

"Мы говорили с множеством людей, среди них с одним из выживших, приехавшем из Бостона Сидни Хандлером - тогда он был ребенком, и скрывался на чердаке, он выжил вместе с матерью, которая помогала хоронить бывших здесь людей. Тогда ему было десять, сейчас ему около 85, - рассказал BNS канадский продюсер Феликс Голубев. - мы брали интервью у ученых группы Ричарда, которые провели геофизические, топографические исследования с применением дронов. По сути, мы искали две вещи: места захоронения и малины, тайники. Сегодня мы нашли одну из них".

По его словам, при создании фильма, было взято интервью и у других людей, среди них у известного художника-литвака Самюэля Бака. Часть съемочного материала уже в США, а фильм сначала будет показан в Канаде, затем в эфире BBC

"Скорее всего, мы завершим фильм к январю, но в эфир он выйдет осенью 2018 года", - сказал Ф. Голубев.

Р. Фройндо вместе с учеными из Израиля, США, Канады и Литвы еще год назад провел исследования на ул. Жиду, где с XVII века до середины минувшего стояла Большая Вильнюсская синагога. Тогда путем снятия верхнего слоя почвы пытались установить точные границы зданий, на сей раз археологи продвинулись дальше: раскопали помещения бывших здесь ритуальных бань.

"На месте Большой синагоги мы обнаружили две большие структуры, так называемые ритуальные бани, Миква. Мы также обнаружили тысячи артефактов в бывших раздевалках, в помещениях самих бань: монеты, стекло, стеклянные бутылки, бутылочки от духов, личные вещи, металлические, керамические фрагменты, черепицу, то есть вещи, которые касались всех аспектов повседневной жизни людей", - сказал Р. Фройндо.