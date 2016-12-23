Барышников стал гражданином Латвии

"Новая газета"
пятница, 23 декабря 2016 г. 13:18
Сегодня парламент Латвии проголосовал за то, чтобы предоставить гражданство Латвийской Республики за особые заслуги выдающемуся артисту балета Михаила Барышникову.
© DELFI.lv

Любопытно, что решение было единодушным: проект постановления о предоставлении Барышникову гражданства подали представители всех парламентских фракций, голосовали единогласно.

Барышников подтвердил желание получить гражданство Латвийской Республики.

Михаил Николаевич родился в самом центре Риги в январе 1948 года, на улице Сколас (символично, что на этой же улице родился и жил и другой гений балета Марис Лиепа).

После того, как он остался в Канаде, а затем переехал в США, Барышников ни разу не возвращался в Россию. А вот родину привечает: впервые после долгой паузы приехал в Латвию с концертами, посвященными памяти матери, в 1997-м, затем выступал у нас в 2007-м, а в прошлом году и вовсе принял участие в премьере спектакле «Бродский/Барышников» в постановке Алвиса Херманиса, который стал репертуарным спектаклем Нового рижского театра. Кстати, весной наступающего года эту постановку можно вновь увидеть в Риге.

В этом году на сцене Латвийской Национальной оперы был показан спектакль Роберта Уилсона «Письмо человеку» с Михаилом Барышниковым в главной роли.

Барышников является гражданином США, но законодательство позволяет иметь двойное гражданство с этой страной.

"Новая газета"
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Барышников стал гражданином Латвии

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