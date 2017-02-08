Baltkom: круглый стол о мужчинах и женщинах

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ru.DELFI.lt
среда, 8 февраля 2017 г. 13:03
8 февраля c 13 00 в студии радио Baltkom проходит круглый стол о мужчинах и женщинах.
seksas meilė aistra pora lova
© Shutterstock nuotr.

Может ли мужчина понять женщину, а женщина мужчину?

Почему женщины живут дольше и не страдают целым набором мужских заболеваний?

Как мужской и женский образы повлияли на искусство, культуру и религию?

Насколько по-разному мы воспринимаем информацию?

В студию приглашены российский психолог Мария Шумихина, церковный историк Дмитрий Саввин, преподаватель танго Алиса Зурмутай, а также генетик и предприниматель Василий Банковский.

По телефону в эфир согласились выйти грузинская шахматистка, 6-я чемпионка мира по шахматам и девятикратная чемпионка шахматных Олимпиад Майя Чибурданидзе, единственная в России женщина водолаз-спасатель Оксана Шевалье, альпинист, трижды побывавшая на вершине Эвереста Людмила Карабешко, ректор российского Исламского университета Рафик Мухаметшин.

Эксклюзивные интервью радио Baltkom специально для этого эфира дали: Нобелевский лауреат по медицине 2008 года, немецкий ученый, который открыл взаимосвязь между вирусом папилломы человека и раком шейки матки у женщин, Харальд Цур Хаузен; заместитель Американской ассоциации геронтологов, профессор Леонард Хейфлик, который открыл цикл старения клеток, получивший название “Предел Хейфлика"; заведующий российской лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биофака МГУ им. Ломоносова Александр Каплан.

Ведущие эфира – Вадим Радионов и Константин Ранкс.


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