Baltkom: круглый стол о мужчинах и женщинах

8 февраля c 13 00 в студии радио Baltkom проходит круглый стол о мужчинах и женщинах.

Может ли мужчина понять женщину, а женщина мужчину?

Почему женщины живут дольше и не страдают целым набором мужских заболеваний?

Как мужской и женский образы повлияли на искусство, культуру и религию?

Насколько по-разному мы воспринимаем информацию?

В студию приглашены российский психолог Мария Шумихина, церковный историк Дмитрий Саввин, преподаватель танго Алиса Зурмутай, а также генетик и предприниматель Василий Банковский.

По телефону в эфир согласились выйти грузинская шахматистка, 6-я чемпионка мира по шахматам и девятикратная чемпионка шахматных Олимпиад Майя Чибурданидзе, единственная в России женщина водолаз-спасатель Оксана Шевалье, альпинист, трижды побывавшая на вершине Эвереста Людмила Карабешко, ректор российского Исламского университета Рафик Мухаметшин.

Эксклюзивные интервью радио Baltkom специально для этого эфира дали: Нобелевский лауреат по медицине 2008 года, немецкий ученый, который открыл взаимосвязь между вирусом папилломы человека и раком шейки матки у женщин, Харальд Цур Хаузен; заместитель Американской ассоциации геронтологов, профессор Леонард Хейфлик, который открыл цикл старения клеток, получивший название “Предел Хейфлика"; заведующий российской лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биофака МГУ им. Ломоносова Александр Каплан.

Ведущие эфира – Вадим Радионов и Константин Ранкс.



